YEO Teknoloji, Kosova'nın en büyük güneş enerjisi santrali için imzayı attı

YEO Teknoloji, Avrupa'daki yenilenebilir enerji projelerine bir yenisini ekleyerek İsviçre merkezli Orllati Group ve Holdinginova Group'un iştiraki Lindi Solar LLC ile Kosova'da kurulacak 130 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali için anahtar teslim EPC anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje tamamlandığında Kosova'nın en büyük yenilenebilir enerji santrali olarak hizmet verecek.

Anlaşma kapsamında YEO Teknoloji, santralin mühendislik, tedarik ve inşaat süreçlerinin yanı sıra yüksek gerilim trafo merkezi, enerji iletim hattı ve şebeke bağlantısına ilişkin tüm mühendislik, montaj, test ve devreye alma çalışmalarını gerçekleştirecek.

İnşaat çalışmalarının kısa süre içinde başlaması, santralin ise 2027 yılında devreye alınması planlanıyor.

Enerji dönüşümüne katkı sağlayacak

YEO Teknoloji, projenin yalnızca elektrik üretim kapasitesini artırmayacağını, aynı zamanda Kosova'nın temiz enerji dönüşümüne, enerji arz güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkı sunacağını belirtti.

Şirket, 130 MWp kurulu güce sahip santralin ülkenin yenilenebilir enerji portföyünde önemli bir yere sahip olmasının beklendiğini ifade etti.

Global büyümesini sürdürüyor

YEO Teknoloji, EPC, enerji depolama, yenilenebilir enerji yatırımları ve şebeke modernizasyonu alanlarında geliştirdiği entegre iş modeliyle uluslararası büyümesini sürdürüyor.

Şirket, Avrupa'daki EPC faaliyetlerini DEFIC Globe, yenilenebilir enerji yatırım faaliyetlerini CALL Energy, batarya enerji depolama sistemleri çalışmalarını ise Reap Battery markaları altında yürütüyor.