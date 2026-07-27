YEO Teknoloji ve Ova Enerji arasında batarya anlaşması

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş., Erdem Holding iştiraki Ova Enerji A.Ş. ile 37,3 MWh kapasiteli bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışı için sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre anlaşma, YEO Teknoloji'nin enerji depolama alanındaki büyüme stratejisini destekleyen önemli projelerden biri olacak.

Üretimi Reap Batarya gerçekleştirecek

Sözleşme kapsamında teslim edilecek 1C şarj ve deşarj oranına sahip batarya enerji depolama sistemleri, YEO Teknoloji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Reap Batarya Teknolojileri A.Ş. tarafından üretilecek.

Batarya sistemlerinin üretimi, İstanbul Tuzla'da bulunan Reap Batarya fabrikasında gerçekleştirilecek.

Teslimatlar 6 ay içinde tamamlanacak

KAP açıklamasına göre enerji depolama sistemlerinin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Ova Enerji'ye teslim edilmesi planlanıyor.

Anlaşmanın, YEO Teknoloji'nin enerji depolama sistemleri alanındaki sipariş portföyünü güçlendirmesi ve şirketin operasyonel büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.