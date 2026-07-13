YEO Teknoloji'den 40 milyon dolarlık enerji depolama anlaşması

YEO Teknoloji, bağlı ortaklığı CALL Enerji A.Ş.'nin yüzde 70, Inavitas Enerji A.Ş.'nin ise yüzde 30 ortak olduğu Solesco3 Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin, Saves Enerji Grubu şirketleriyle yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre sözleşme, toplam 120 MWh kapasiteli iki bataryalı enerji depolama projesini kapsıyor. Projelerin finansman maliyetleri dahil toplam yatırım büyüklüğünün yaklaşık 40 milyon dolar olması bekleniyor.

Bir ilk olacak

Açıklamada, projelerin Türkiye'de bataryalı enerji depolama alanında ilk kez Yap-İşlet-Devret (ESCO) modeliyle hayata geçirileceği belirtildi.

Sözleşme kapsamında yatırım finansmanı, bataryalı enerji depolama sistemleri ile yüksek gerilim trafo merkezleri ve şebeke bağlantı altyapısının anahtar teslim kurulumu, tesislerin 5 yıl işletilmesi ve sürenin sonunda yatırımcılara devri gerçekleştirilecek.

Devreye alma hedefi 2027'nin ilk yarısı

Kurulacak enerji depolama sistemleri, Saves Enerji Grubu bünyesindeki Çamlıca Hidroelektrik Santrali'ne entegre edilecek depolama tesisi ile Kayseri'deki müstakil enerji depolama tesisinde kullanılacak.

Projede kullanılacak batarya enerji depolama sistemleri REAP Batarya Teknolojileri tarafından üretilecek. Güç dönüşüm sistemleri, enerji yönetim sistemi ve yapay zeka tabanlı enerji ticareti platformu ise Inavitas Enerji tarafından sağlanacak.