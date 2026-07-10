YEO Teknoloji'den 8,4 milyon dolarlık GES sözleşmesi
YEO Teknoloji, Türk Ytong'un Mardin'de hayata geçireceği güneş enerjisi santrali projesi için 8,44 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.
YEO Teknoloji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Türk Ytong Sanayi A.Ş. ile Mardin'de anahtar teslim güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasına yönelik 8,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sözleşme kapsamında YEO Teknoloji, Türk Ytong'un enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulacak güneş enerjisi santralinin tüm mühendislik hizmetlerini üstlenecek.
Şirket ayrıca proje kapsamında ekipman tedariği, santralin kurulumu, test süreçleri ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirecek.