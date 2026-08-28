YEO Teknoloji'den Azerbaycan'da 9,5 milyon dolarlık anlaşma

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YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), Azerbaycan’da yeni bir enerji depolama projesi için sözleşme imzaladı.

Şirket, Azerbaycan’ın enerji şebekesi işletmecisi Azerenerji CJSC ile Nahçıvan’da kurulacak 40 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi’nin anahtar teslim kurulumu için anlaşmaya vardı.

Sözleşmenin toplam bedeli 9,5 milyon dolar olarak açıklandı.

Proje kapsamında Batarya Enerji Depolama Sistemi’nin mühendislik, tedarik, kurulum ve devreye alma çalışmaları YEO Teknoloji tarafından gerçekleştirilecek.

Şirket ayrıca proje kapsamındaki ilgili şebeke işlerini üstlenecek ve enerji depolama sisteminin mevcut güneş enerjisi santraliyle entegrasyonunu sağlayacak.