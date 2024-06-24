YEO Teknoloji’den sermaye artırımı kararı

YEO Teknoloji, sermayesini bedelsiz olarak yüzde 270 oranında artırma kararı aldı.

Şirket'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu 96 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 270 oranında artış ile 259 milyon TL artırılarak 355 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Artırılacak 259.000.000 TL'lik sermayenin 40.011.449,43 TL'sının geçmiş yıl karlarından, kalan tutarın ise 2023 yılı genel kurul toplantısında kabul edildiği üzere 2023 yılı karından ve sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına, Şirket sermayesinin %270 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 259.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir."