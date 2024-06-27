YEO’dan 250 milyon liralık yeşil bono ihracı

YEO Teknoloji, 250 milyon TL ile 2024 yılının ilk yeşil tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Yapı Kredi Yatırım’ın aracılık ettiği bono ihracı yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve kısa sürede talepler nominal tutarı aştı.

Söz konusu ihraçla birlikte YEO Teknoloji, sermaye piyasalarındaki derinleşme hedefine doğru önemli bir adım atarken, borçlanma ürünlerindeki çeşitliliğini de artırmış oldu.

Bono ihracıyla elde edilen gelir, yenilenebilir enerji gibi sürdürülebilirlik odaklı ve çevre dostu yatırımlar için kullanılacak. YEO Teknoloji, yılın ilk yeşil bono ihracıyla Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişini de destekleyecek.

Söz konusu yeşil bono ile YEO Teknoloji, sermaye piyasalarındaki derinleşme hedefine önemli bir adım atarken, borçlanma ürünlerindeki çeşitliliğini de artırmış oldu. Elde edilen fonlar, yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik odaklı ve çevre dostu yatırımlar için kullanılacak.

Yatırımları hızlandıracak

Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedeflediklerini belirten YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, “3 kıtada 30’dan fazla ülkede 400’den fazla proje gerçekleştiriyoruz. YEO Teknoloji olarak dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofislerimiz ve iş yapma kabiliyetimizin yanında yatırımcı kimliğimizle de büyüyoruz. Yenilenebilir enerji alanında global oyuncu olma yolunda yeni bir adım atmaktan dolayı mutluyuz. YEO Teknoloji olarak dekarbonizasyon, desantralizasyon ve dijitalizasyon odaklı çalışmalarımızla yenilenebilir enerji ve dijital dönüşüm alanlarında kapsamlı çözümler sunmayı sürdüreceğiz. Başarıyla tamamlanan bu ihraç, yatırımcılarımızın sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ve YEO Teknoloji'nin bu alandaki lider konumuna olan güvenini gösteriyor. Elde edilen fonlar ile yenilenebilir enerji, enerji depolama ve hidrojen teknolojileri gibi sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızı daha da hızlandıracağız." dedi.