YEPAŞ, 2025 yılında bir kez daha “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” arasında yer aldı

22 Nisan 2025 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel’de düzenlenen Great Place to Work® Türkiye Ödül Töreni’nde YEPAŞ, bu prestijli listeye ikinci kez girmenin gururunu yaşadı.

Bu önemli başarı, YEPAŞ’ın çalışan memnuniyetine verdiği önemin, birlikte inşa edilen güçlü kurum kültürünün ve sürdürülebilir güven ortamının bir yansıması niteliğinde. Çalışanların YEPAŞ’ı “harika bir iş yeri” olarak tanımlaması, kurum içindeki yüksek bağlılık düzeyinin ve iş birliği kültürünün en somut göstergesi oldu.

"Aynı inanç ve azimle kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışanlarımızın memnuniyetini ve mutluluğunu her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Elde ettiğimiz bu prestijli unvan, yalnızca bir ödül değil; aynı zamanda güçlü ekip ruhumuzun, birlikte başarma heyecanımızın ve ortak değerlerimize olan bağlılığımızın bir yansımasıdır. Bu başarıyı mümkün kılan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Aynı inanç ve azimle, çalışan deneyimini daha da ileriye taşıma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.”

Great Place to Work® Sertifikasyon Programı kapsamında yürütülen kapsamlı analizler, YEPAŞ çalışanlarının deneyimlerinin global standartları karşıladığını ortaya koydu. Bu kapsamda alınan Great Place To Work-Certified™ unvanı ile yetinmeyen YEPAŞ, kendi çalışan sayısı kategorisinde Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ 2025 listesinde de adını zirveye yazdırdı.

YEPAŞ olarak, çalışanlarımızla birlikte daha büyük başarı hikâyeleri yazmaya ve kurum kültürümüzü her geçen gün daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.