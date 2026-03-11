Yerelden globale bir deneyim yolculuğu: Garenta ITB Berlin’de

Türkiye’de mobilite kavramına yeni bir perspektif kazandıran Garenta, rotasını bu kez dünya turizminin kalbine çevirdi. Garenta, her bütçeye hitap eden geniş araç filosu, kullanıcı dostu mobil uygulaması, yalınlık ve erişebilirlik ekseninde şekillenen yeni nesil hizmet anlayışını dünyanın en prestijli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin’de sergiledi.

Fuarda; uzun dönem kiralama çözümleri, genişleyen yurt dışı ofis ağı ve Avrupa merkezli operasyonel yapılanmaya ilişkin yol haritası da kapsamlı biçimde ziyaretçilerle paylaşıldı. Uluslararası seyahat profesyonelleri ve potansiyel franchise yatırımcılarıyla gerçekleştirilen temaslar, Garenta’nın franchise modeliyle yeni bayi yapılanmaları oluşturma ve global ölçekte kalıcı iş birlikleri geliştirme hedefini güçlendiren somut bir zemin sundu. Yaklaşık 700 bin katılımcıyı bir araya getiren fuarda Garenta standı yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahne olurken, özellikle Balkanlar ve Batı Avrupa’dan gelen talep markanın uluslararası mobilite ekosistemindeki artan görünürlüğünü ve Avrupa pazarındaki büyüme potansiyelini güçlü biçimde ortaya koydu.

“Uçtan uca kusursuz deneyim” yaklaşımıyla mobiliteyi salt bir ulaşım hizmeti olmaktan çıkarıp bütünsel bir değer alanına dönüştüren Garenta için ITB Berlin, sınırları aşan bir teknoloji ve deneyim platformu olma yolundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği stratejik bir eşik niteliği taşıyor.

Garenta Genel Müdürü Şafak Savcı: ITB Berlin, yerel bir başarı hikâyesinden global bir mobilite aktörüne evrilme sürecimizde kritik bir eşik niteliği taşıyor

ITB Berlin fuarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Garenta Genel Müdürü Şafak Savcı, “Mobiliteyi yalnızca araç kiralama faaliyeti olarak tanımlamıyoruz; her temas noktasında güven, zaman tasarrufu ve konfor üreten bütüncül bir değer alanı olarak ele alıyoruz. Türkiye’de inşa ettiğimiz güçlü operasyonel yapı, gelişmiş dijital altyapımız ve veri odaklı yönetim yaklaşımımız, bizi yerel ölçekte sağlam bir konuma taşıdı. Şimdi bu yetkinliği küresel ölçekte sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Uzun vadeli vizyonumuz; faaliyet gösterdiğimiz her pazarda aynı kalite standardını sunan, teknolojik kabiliyeti yüksek ve kullanıcı beklentilerini proaktif biçimde okuyan bir mobilite markası olarak konumlanmak. ITB Berlin’e katılımımız, bu vizyonun somut bir yansıması oldu. Bu platformda yalnızca uçtan uca tasarladığımız hizmet deneyimi anlayışımızı tanıtmakla kalmadık; mobilitenin dijitalleşme, kişiselleştirme ve operasyonel mükemmeliyet ekseninde nasıl yeniden şekillendiğine dair perspektifimizi de uluslararası paydaşlarla paylaştık.

Garenta’yı dünya genelinde tercih edilen bir yol arkadaşı haline getirme hedefimiz doğrultusunda attığımız bu adım, yerel bir başarı hikâyesinden küresel bir mobilite markasına evrilme sürecimizde kritik bir eşik niteliği taşıyor. Berlin’de kurduğumuz temasların ve gördüğümüz ilginin, markamızın bilgi birikiminin, deneyiminin ve teknolojik altyapısının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Türkiye'deki güçlü konum, küresel operasyon ağıyla pekişiyor

Garenta bugün Türkiye dahil olmak üzere 6 ülkede, 48 şehirde 100’ü aşkın ofisiyle faaliyet gösteriyor. 9,3 müşteri memnuniyet puanı, yüzde 60’ın üzerindeki dijital rezervasyon oranı ve iki milyona yakın üye sayısıyla sektörde standartları belirleyen Garenta, operasyonel ölçeğini nitelikli hizmet anlayışıyla harmanlayarak niceliksel büyüklüğünü nitelikli ve sürdürülebilir bir performansa dönüştürüyor.

Varlık gösterdiği her coğrafyada müşterilerine kesintisiz, güvenilir ve mutlak memnuniyeti hedef alan yüksek standartlarda bir kiralama deneyimi sunmayı kendisine ilke edinen Garenta, Türkiye’de elde ettiği güçlü konumu, giderek genişleyen uluslararası operasyon ağıyla pekiştiriyor.

Garenta’nın küresel açılım stratejisinin merkezinde teknoloji yer alıyor. NextGen dijital dönüşüm projesi kapsamında yenilenen web ve mobil arayüzler, milisaniyeler içinde yanıt veren sistem altyapısı ve entegre operasyon yönetimi; markanın mobiliteyi yalnızca fiziksel bir hizmet alanı olarak değil, güçlü bir yazılım ve veri yetkinliği olarak ele aldığını ortaya koyuyor. Sürekli geliştirilen dijital kanallar ve veri temelli karar alma süreçleri, bu yaklaşımın operasyonel zemindeki en somut göstergeleri arasında yer alıyor. Bu teknolojik omurga sayesinde Garenta, faaliyet gösterdiği her coğrafyada aynı kalite standardını sürdürülebilir biçimde müşterilerine sunabiliyor.