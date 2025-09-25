Yerli kahve markası Maestro konseptini yoğun katılımla tanıttı

Arabica Coffee House’un İstanbul Bebek’te konumlandırdığı yeni konsepti Maestro açılışında, DJ performansları eşliğinde gerçekleştirilen kahve kavurma ritüelleri ve üçüncü dalga demleme teknikleri ile katılımcılara kapsamlı bir kahve deneyimi sunuldu. Maestro’da kullanılan kahve çekirdekleri, uluslararası kriterle göre seçiliyor ve mekân içinde taze olarak kavruluyor. Böylece her fincanda aroma ve tazelik korunuyor.750 metrekarelik geniş kullanım alanı ve modern mimarisiyle dikkat çeken Maestro, bölgenin en büyük ve en kapsamlı kahve konseptlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Arabica Coffee House’un yıllara dayanan kahve tecrübesini sağlıklı yaşam trendleriyle buluşturan Maestro, ziyaretçilerine alışılmışın dışında, çok yönlü bir kafe deneyimi sunuyor.

Maestro ile kahveyi yaşamın merkezine taşıyoruz

Arabica Coffee House CEO’su Av. Sertaç Yalçın, “Farklı bir dokunuşla, farklı bir deneyim yaratmak istediğimiz bu özel günde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize içten teşekkür ediyorum. Beğeni ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı çok önemsiyoruz; çünkü her geri bildirim, bizi daha da ileriye taşıyor. Artık kahve yalnızca bir içecek değil; bir yaşam tarzının parçası. İnsanlar, kahve içmenin ötesinde, sağlıklı beslenebilecekleri, çalışabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ya da sadece durup nefes alabilecekleri alanlar arıyor. Biz de Arabica Coffee House olarak bu beklentilere cevap veren, doğallığı, sadeliği ve çok yönlülüğü temel alan bir yaşam alanı tasarladık. Maestro konseptimizde; Q-Grader tarafından puanlanan, 100 üzerinden 85’in üzerinde cupping puan almış, dünyanın dört bir yanından gelen nitelikli kahve çekirdekleri kullanılıyor. Bu özel çekirdekler, mekân içinde taze olarak kavruluyor ve her fincan, en yüksek aroma ve tazelikle hazırlanarak misafirlerimize sunuluyor.

İyi kahvenin yanında, sağlıklı mutfağımızla da öne çıkıyoruz. Katkısız, glutensiz ve yüksek proteinli yiyeceklerle oluşturulan menümüzde; ister “Kendi Kaseni Hazırla” ister “Kendi Kahvaltını Tasarla” uygulamalarıyla her misafirimize kendi damak tadına ve beslenme tercihlerine göre kişiselleştirilmiş tabaklar oluşturma imkânı tanıyoruz. Ayrıca, mocktail barımızda alkol içermeyen ama eğlenceye eşlik edebilecek kadar yaratıcı ve keyifli içecekler sunuyoruz. Ambiyansımız o kadar sıcak ve dinamik ki, alkol arayan misafirlerimiz dahi mocktaillerle bu boşluğu neşeli bir şekilde doldurabiliyor. Maestro, sadece gündüz değil; çarşamba, cuma ve cumartesi akşamları düzenlenen DJ performansları ve kültürel etkinliklerle günün her saatinde yaşayan, enerjik bir mekân olacak. Bebek’te başlattığımız bu yolculuğu çok yakında Koşuyolu’nda açacağımız yeni Maestro şubemizle sürdüreceğiz. İstanbul’daki büyümemizi hız kesmeden devam ettirmeyi hedefliyoruz. Ankara merkezli bir marka olarak İstanbul’da yakalayacağımız başarıyı, uluslararası pazara taşımak ve Arabica Coffee House’u global ölçekte temsil etmek en büyük hayallerimizden biri. Maestro, Arabica Coffee House’un en güncel, en samimi ve en cesur ifadesidir. Yerli üretimden, doğallıktan ve kaliteli deneyimden ödün vermeden, kahve kültürünü yaşamın merkezine taşımaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendi kaseni hazırla, kahveni yudumla, DJ performansıyla coş

Arabica Coffee House Kurucu Ortağı Mimar Elif Ülger Yalçın: “Kurulduğumuz günden bu yana yenilikçi olmaya hep özen gösterdik. Bugün siz değerli misafirlerimizle tanıştırdığımız yeni konseptimiz Maestro, kahve kültürünü çok yönlü bir yaşam tarzına dönüştürmeyi hedefleyen, üçüncü nesil kahveciliğin öne çıkan uygulamalarını içeren bir konsept olarak öne çıkıyor. Burada yer alan 3. Dalga Demleme Bar ve alkolsüz özel içeceklerin sunulduğu Mocktail Barı birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılarak ziyaretçilerimize farklı tat deneyimleri sunuyoruz. Yiyecek menüsünde ise katkı maddesi içermeyen, glutensiz, yüksek proteinli ve tamamen doğal içeriklerle hazırlanan sağlıklı alternatiflerimiz var. Özellikle “Kendi Kaseni Hazırla” uygulaması, misafirlerimize kendi damak zevklerine ve beslenme tercihlerine göre kişiselleştirilmiş tabaklar oluşturma imkânı sunuyor. Maestro, yalnızca bir kahve noktası değil; aynı zamanda sosyalleşme ve kültürel etkileşim odaklı bir yaşam alanı” dedi.

Haftanın belirli günlerinde gerçekleşen DJ performansları, kültürel etkinlikler ve konforlu oturma alanlarıyla hem gündüz hem akşam saatlerinde aktif olarak kullanılabilen bir ortam sunuyor. Ayrıca Maestro, gastronomi ve yiyecek-içecek alanında eğitim gören üniversite öğrencilerine uygulamalı iş deneyimi ve ekonomik destek sağlayarak, genç istihdamını önceleyen sosyal sorumluluk modeline de katkı sağlıyor.