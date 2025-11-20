Yerli marka Arabica Coffee House halka açılmaya hazırlanıyor

ANKARA(EKONOMİ)

Ankara’da gerçekleştirilen törende şirket yöneticileri yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerle 2026 yılına ilişkin hedeflerini paylaştılar.

Arabica Coffee House CEO’su Av. Sertaç Yalçın, “2026 sonuna kadar İstanbul’da 50 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” derken, Arabica Coffee House Kurucusu Mimar Elif Ülger Yalçın, yıl dönümünü geleceğe yönelik vizyonlarını güçlendiren bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva ve oyuncu Arzu Yanardağ’ın yanı sıra sektör temsilcileri ve yatırımcılar katıldı.

Arabica Coffe House Kurucusu Mimar Elif Ülger Yalçın:, 2014’ten bu yana Türkiye’nin dört bir yanında kahve kültürünü güçlendiren, yerli üretim gücünü merkeze alan bir yolculuk sürdürdüklerini bildirdi. Yalçın, kahvenin insanları bir araya getiren bir gücü olduğunu bildirdi.

İstanbul’daki şube sayısı 50’ye ulaşacak

Arabica Coffee House CEO’su Av.Sertaç Yalçın; 2026 yılı sonuna kadar İstanbul’da 50 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Önümüzdeki dönemde operasyonel büyümemizi sosyal etki ve kapsayıcılık ilkeleriyle birlikte ele almayı sürdüreceklerini dile getiren Yalçın, “Baristalarımızdan, tedarikçilerimize, ekibimizden, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza kadar hep birlikte zorlukların üstesinden gelip büyüyen bir aileyiz. Yüzde 100 yerli ve milli marka olarak, beş yıl önce açıklanmış temellerinin üzerinde kalmayı başaran ve bu yolda yürümeye devam edecek olan yapımız ile ileride halka arza kadar büyümeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İki yeni alana yatırım

Yeni dönemde çocuklara yönelik özel menüler de oluşturulacağını aktaran Yalçın, kasa yazılımı ve yapay zeka şirketlerine yatırımcı olduklarını, tüm yatırımcıların şubelerde anlık istatistikler elde edebileceklerini söyledi. Yalçın,

“Yapay zeka yatırımımız ile şubelerde kaç kişi, cinsiyet ve tüm detayları anlık takip edebilecekler. Arge ve girişim firması gibi çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Görme engellilerin şubelerde kendilerini daha özgür hissetmelerini sağlamak üzere BlindLook projesini hayata geçirdiklerini de söyleyen Yalçın, erişilebilirlik alanında daha fazla projeye imza atacaklarını anlattı.