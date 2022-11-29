Yeşil Çevre, iki yeni tesisle hizmet ağını genişletecek

Esra Özarfat

BURSA - Uludağ OSB, Kestel OSB, Barakfakih OSB ve İsabey bölgesindeki işletmeler ile Kestel ve Gürsu’nun evsel ve endüstriyel atık sularını arıtan Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, hizmet ağını genişletecek yatırımlara yöneldi. Genel Müdür Mehmet Aydın, günlük 100 bin metreküp atık su arıtma kapasitesi olan tesisin yapılacak yatırımlarla 150 bin metreküp atık suyu arıtacağını ve günlük 50 bin metreküp suyu geri kazanacağını kaydetti. İleri biyolojik arıtma gerçekleştirilen tesiste çevreyi iyileştirmek için ambalaj atıklarının toplanması ve ayrışmasını sağlayacak tesis ile çamur ön kurutma tesisinin de önümüzdeki aylarda hizmete alınacağını açıklayan Aydın, “Daha verimli bir çalışma modeline geçiş yapılacak. Doğal gaz yerine yakma tesisinde oluşan atık ısının kullanılmasıyla atmosfere salınan zararlı gazların etkisi önlenecek. Tesise ciddi anlamda ekonomik değer katacak çalışma kendini1 yılda amorti edecek. Buhar enerjisiyle ön kurutma yapılarak daha sağlıklı sonuçlar alınacak” dedi.

‘Karbon nötr’ hedefine odaklandı

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yeni bir üretim sürecinin başlangıcı olduğu bilinciyle hizmet ağının genişletildiğini vurgulayan Mehmet Aydın, “İhracatının yaklaşık yüzde 50’sini Avrupa Birliği ülkelerine yapan bir bölgeye hizmet veriyoruz. Dolayısıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ‘karbon nötr’ hedefi doğrultusunda belirlediği yükümlülükleri ihracatçı firmalarımız karşılamak durumunda. Biz Yeşil Çevre olarak bu yükümlülükleri ciddi oranda yerine getirerek firmalarımıza önemli katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Hem şehir, hem de ülke ekonomisinin rekabetçiliği açısından son derece önem arz eden bir süreç. Hizmet verdiğimiz bölgedeki firmaların karbon ayak izi oranlarına da büyük katkı sağlayacağız” diye konuştu. Kooperatifin çalışmalarının Türkiye’deki bir çok arıtma tesisinin kurulum ve işletme sürecinde örnek olduğunu anlatan Aydın, yakın zamanda Kazakistan, Bulgaristan gibi ülkelerden gelen heyetleri de tesislerde ağırladıklarını ifade etti.