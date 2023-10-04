“Yeşil enerji tarafındaki yatırımlara önem vermeliyiz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kurulduğu 2004 yılından bu yana elektrik taahhüt hizmetlerini yüksek gerilim, alçak gerilim ve zayıf akım olmak üzere anahtar teslim gerçekleştirme kabiliyetine sahip Electra Mühendislik, GES projeleri başta olmak üzere birçok alanda büyümesini sürdürüyor. Sanayi yapılarından otel ve toplu konutlara kadar birçok alanda hizmet verdiklerini belirten Electra Mühendislik yöneticisi Mert Kaya, “Ana iş kolumuz elektrik taahhüt işleri ama sektördeki taleplerle doğru orantılı olarak iş geliştirme süreçlerimizi yeniliyoruz. Mesela birçok firmaya mühendis danışmanlığı yapıyoruz. Akaryakıt tesisleri tank ölçme ve otomasyon sistemleri ile ilgili sahada yürüttüğümüz bir operasyon var ve bunların yanında da güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulumlarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

“GES tarafında yatırımlar daha fazla desteklenmeli”

Son dönemde yaşanan sürdürülebilirlik çalışmaları ile birlikte rüzgâr ve güneşten elde edilen enerjinin popülerleştiğini hatırlatan Kaya, “Baktığınız zaman bu tarafta ciddi bir talep oluştu. Biz de bu yönde çalışmalara başladık. Şu ana kadar 12 GES santrali devreye alırken toplamda 32 MW’lık bir kurulu güç sağladık. Ülkemizde elektrik üretiminin yüzde 60’a yakını halen fosil kaynaklarla sağlanıyor ve bizim yeşil enerji tarafındaki yatırımlara sektörel olarak önem vermemiz, bu konuda daha çok teşvik etmemiz gerekiyor. Nakit dolaşımındaki sıkıntılar ve personel eksiği devam ederken GES tarafında 2 ay başvuruların dijitalleşme çalışmaları nedeniyle askıya alınması sektörde bir durağanlığa neden oldu. Yine de seçim öncesindeki durağanlıkla karşılaştırdığımızda daha umut verici bir senaryo ile karşı karşıyayız. En azından reele dönüş sinyalleri piyasalardaki bilinmezliğin kısmen de olsa ortadan kalmasına neden oldu. Bankalardaki kredi sorunu çözülür ve yatırım tarafı desteklenmeye başlarsa yine çarkların hızlanacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıllık tecrübesiyle birçok alanda hizmet veren Electra Mühendislik, enerji ve mekanik taahhüt projelerinin yanı sıra enerji üretim santralleri bakanlık onay dosyasının onaylatılması ve takibini yürütüyor. Firma ayrıca, trafo merkezlerinin ve elektrik alt yapılarının tasarımı, Trafo merkezlerimin bakımı, enerji tasarrufu etüd hizmetleri, 154kV trafo merkezleri primer ve sekonder projelerinin hazırlanması gibi önemli alanlarda da faaliyet yürütüyor.