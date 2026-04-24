Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için iflas kararı kaldırıldı

Borsa İstanbul'a uzun yıllardır kote olan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın iflasına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Bakırköy 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/350 E sayılı dosyası kapsamında 05 Mart 2026 tarihinde verilen iflas kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulacağını şirket açıklamıştı.

İstanbul Anadolu 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat şirketlerine ilişkin karar verdi.

Mahkemenin açıklamasında, Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat şirketlerinin konkordato talepli davasında kesin mühletin kaldırılmasına, kesin mühlet konkordato taleplerinin reddine, iflas şartları oluşmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına, tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserinin görevine son verilmesi kararlaştırıldı.

İflas kararı verildiği için Borsa İstanbul, Yeşil GYO şirketini kottan atmıştı. BİST "Payları Yakın İzleme Pazarında işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 09/03/2026 tarihli özel durum açıklamasına göre Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 05/03/2026 tarihinde Şirket hakkında iflas kararı verilmesi nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 25/1-c maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir." açıklamasına yer vermişti.

Yeni mahkeme kararıyla birlikte şirkete ilişkin BİST'e yeniden kote olma talebi gelebilir.