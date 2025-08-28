Yeşil geleceğe tasarım odaklı yolculuk; Türk mobilyası FDI Tasarım Fuarı’nda sahne alıyor

Türkiye’nin öncü mobilya sektörü, estetikle sürdürülebilirliği bir araya getiren vizyonunu mobilya ve tasarım dünyasının profesyonellerine sunmayı amaçlıyor.

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün attığımız her adım, gelecek nesillerin yaşam kalitesine yapılmış bir yatırımdır"

Bugün attığımız her adım, gelecek nesillerin yaşam kalitesine yapılmış bir yatırımdır. Mobilyada kullanılan her malzeme, doğaya olan yaklaşımımızın bir göstergesidir. Geri dönüştürülebilir materyaller, karbon ayak izini azaltan üretim teknikleri ve uzun ömürlü tasarımlar, yeni nesil tüketicilerin bilinçli tercihlerinin bir parçası haline geldi. Türk mobilya sektörü bu vizyonu benimseyerek sürdürülebilirlikte öncü rol üstleniyor.

Tasarım ve estetikte kültürel yansımalar

Türk mobilyası sadece işlevsellikten ibaret değildir; aynı zamanda kültürel bir hafızadır. Anadolu’nun köklü motiflerini modern tasarım anlayışıyla bir araya getirerek estetik açıdan zengin bir yelpaze sunuyoruz. Bu kimlik, bizi dünya mobilya pazarında farklılaştıran en güçlü unsurlardan biri. FDI fuarı, bu kültürel estetiği uluslararası tasarımcılarla buluşturacağımız eşsiz bir sahne olacak.

Dayanışma ve inovasyonun gücü

MOSDER üyeleri olarak her bir markamız kendi kimliğini korurken, aslında hep birlikte Türkiye’nin küresel mobilya imajını inşa ediyoruz. Dayanışma ve inovasyon sektörümüzün iki vazgeçilmez direğidir. Akıllı üretim teknolojileri, dijitalleşme ve yenilikçi tasarımlar sayesinde Türk mobilyası her geçen gün daha büyük bir ivme kazanıyor. Bu dayanışma ruhu ve yenilikçi yaklaşım, bizi küresel rekabette daha görünür hale getiriyor.

FDI Tasarım Fuarı’nın stratejik önemi

“FDI Tasarım Fuarı bizim için yalnızca ürünlerimizi sergilediğimiz bir platform değil, aynı zamanda vizyonumuzu dünyaya aktarmayı hedeflediğimiz özel bir sahne. Bu fuarda Türk mobilyasının yeşil geleceğe uzanan yolculuğunu, tasarım odaklı çözümlerle ve inovatif yaklaşımlarla sergilemekten gurur duyuyoruz. FDI, sektörümüz için sürdürülebilir üretimi, kültürel mirası ve estetiği bir araya getiren güçlü bir vitrindir. Bizim için FDI 2025'e aktif rol almak, yalnızca bir sorumluluk değil aynı zamanda heyecan verici bir görevdir. Türk mobilya sektörünün çatı kuruluşu MOSFED'in vizyoner yaklaşımıyla gerçekleşen organizasyonun liderliğini üstlenen MOSFED Başkanı Sayın Ahmet Güleç ve ekibine de, bu değerli buluşmanın hayata geçmesindeki öncü yaklaşımları için teşekkür ederiz. Bu tür kapsamlı organizasyonlar, Türk mobilya sektörünün ortak akıl ve iş birliğiyle nasıl büyüdüğünün en güzel göstergesidir.