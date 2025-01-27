Yeşim Grup, yeni yatırımlarla Mısır’da büyüyecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, 2027 yılına kadar Mısır’daki hazır giyim tesisini büyütmek ve entegre bir kumaş ve iplik fabrikası kurmak için önemli yatırım planları bulunduğunu açıkladı. Bu yatırımlarla birlikte çalışan sayısını artırarak üretim kapasitesini genişleteceklerini belirten Şankaya, “Son iki yıldır Mısır’da otomasyon projelerine yatırım yapıyoruz ve geleceğin üretim teknolojilerine odaklanıyoruz.

Bunun yanı sıra, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı projelere de öncelik veriyoruz. Çevre dostu ürünlere ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapmak hem markamızın hem de sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak açısından kritik öneme sahip” dedi. Üretimin yüzde 95’ini ihraç ettiklerini kaydeden Şenol Şankaya, öncelikli ihracat pazarları arasında Hollanda, Mısır, İspanya, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere’nin yer aldığını aktardı. Şankaya, ihracatta hedef pazarları olarak öne çıkan Avrupa’da da yüzde 15 oranında büyüme hedeflediklerini söyledi.

Yıllık ihracatı 490 milyon dolar

Hazır giyim ve ev tekstili sektöründe, dünyaca ünlü markaların stratejik üretim ortağı olduklarına işaret eden Şenol Şankaya, Moldova’da da üretime devam ettiklerini, hazır giyim sektöründe iplikten mamul ürüne kadar tüm işlemleri kendi bünyesinde yapan dünyanın önde gelen entegre tesisleri arasında yer aldıklarını vurguladı. Günlük 115 ton örme, 125 ton boyama, 100 bin metre baskı, 400 bin adet hazır giyim ve 100 bin adet ev tekstili üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Şankaya, grup bünyesinde 17 bin 500 kişilik istihdam sağladıklarını anlattı.

Nike gibi dünyaca ünlü spor markaları ile premium segmentteki lüks markalar ile ev tekstili markalarına üretim yaptıklarını kaydeden Şenol Şankaya, “Yıllık ihracat rakamımız 490 milyon dolar, toplam ciromuz ise 510 milyon dolar seviyesinde. Pazara sunacağımız yeni ürünler arasında, kimyasal kullanımını minimize ettiğimiz çevre dostu ve sürdürülebilir ürünler, doğal, biyobazlı ve yeşil alternatiflerin kullanıldığı tasarımlar, günlük hayatta konfor sağlayan fonksiyonel ürünler ile özel yıkama uygulamalarıyla farklı görünümlere sahip yenilikçi ürünler yer alıyor” dedi.

“Toparlanma sinyalleri görülecek”

Sektörü de değerlendiren Şenol Şankaya, Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörünün enerji ve hammadde maliyetindeki artış, döviz kurundaki dalgalanmalar ve tedarik zinciri sorunları gibi zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret etti. Şankaya, “2025’te toparlanma sinyalleri görmek mümkün ancak bu, maliyet yönetimi, sürdürülebilir üretim ve yenilikçi stratejilerle desteklenmelidir. Aksi halde sektör, global rekabet karşısında zorlanmaya devam edebilir” diye konuştu.