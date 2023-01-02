Yeşim’e enerji verimliliği ödülü

BURSA (EKONOMİ) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nde Yeşim - Almaxtex Tekstil enerji verimliliği kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Almaxtex Tekstil Makine Enerji Müdürü İbrahim Sezgin, ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı. Törende; Almaxtex Tekstil Boyahane Elektrik Bakım Şefi Erkan Aydın, Elektrik-Elektronik Bakım Şefi Yalçın Tekcan ve Kumaş Operasyonel Mükemmellik Grup Lideri Cansu Yılmaz da hazır bulundu. Almaxtex Tekstil Makine Enerji Müdürü İbrahim Sezgin, uzun zamandır yürüttükleri verimlilik çalışmalarının böyle büyük bir platformda karşılık bulmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sezgin, Yeşim Grup çatısı altında Bursa’da faaliyet gösteren Almaxtex Tekstil’in enerji verimliliği alanındaki çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceğinin altını çizerek Grup’un diğer lokasyonlarındaki üretim tesisleri için de verimlilik çalışmalarına odaklandıklarını belirtti.