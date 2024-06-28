Yetenek borsasında güç buluculuk

Özellikle son üç yılda etkisini kuvvetli bir şekilde gösteren sıkışan ekonomi, tükenen yeni para, pandemi, savaş ekonomisi ve tüm bunlarla birlikte gelen belirsizlikler nedeniyle bireyler ve firmalar tüm yatırımlarında ve gelecek hedeflerinde doğru pozisyonlanma çabasına girdi.

Ancak, yetenek istihdamı konusunda geleceği öngören düşünce yapısına geçtiklerini söylemek henüz mümkün değil. Bu endişe ve geleneksel yöntemlerle geleceği görememe hali içinde firmalar, kişi sayısı üzerinden eleman yatırımı yapmaya ve korumaya çalışırken, adeta bir yetenek borsasına dönüşen bu ortamda zorunluluklara karşı gerekli stratejik adımları atamıyor.

Her gün gelişmeye devam eden AI inovasyonları ile yakın zamanda hayatta kalacak modellerin, çalışan sistemlerden ayrışan sistemlere dönüştüğünü görmek zor değil. Bu açıdan bakıldığında, nitelikli işgücü yerine, kişi sayısını eleman yatırımı olarak gören şirketler kalite arayışına girecek. Bu şirketlerin pazar ihtiyaçlarında kârlı ve yenilikçi tarafta kalacaklarını öngörmüyoruz.

Bugün birçok insan, yeteneklerine göre değil, imkân bulabildikleri şirketlerin işgücü ihtiyaçlarına göre kariyerlerini belirliyor ve gerçekten ayrıştıkları, çok yetenekli oldukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulamıyor. Tek taraflı bakış açılarının çalışmadığı, giderek otoriterleşen dünyada, ideali hep çeşitlilik barındıran vizyona sahip olması beklenen liderliğin güç buluculuğa dönüşmesi gerekiyor.

Güç bulucular, insan kaynağının en yetenekli olduğu alanları belirledikten sonra bunu şirketin tüm süreçlerine entegre etmeye yönelik adımlar atmaya uygun profillerdir. Çünkü insan türünün sürekli büyümeye, yeni şeyler öğrenmeye, meydan okumaya, ilham almaya, ilham vermeye ihtiyacı var. Ancak bu şekilde dünya ile bağlantı kurulabilir.

Google, mühendislerini haftada bir gün kendi seçtikleri bir proje üzerinde çalışmaya teşvik ediyor. Bu, zamanlarının %20’sinin özel çıkarlarını sürdürmek için harcanan boş zaman olduğu anlamına geliyor. Google için bu durum olağanüstü sonuçlara ve Google Haberler, Gmail, Google Talk ve Google Sky gibi yeni ürünlere yol açtı.

Güç bulucular, yetenek borsasında iş uzmanlığının ötesinde ayrışan farklılıkları da görür ve bu farklılıkları fırsata çevirmek için uygun ortamı sağlar. Bireylerin güçlü yönlerini fark etmelerine ve kendi yetenek alanlarında tamamlayıcı olarak çalışarak, bütüne nasıl değer kattıklarını ve yeteneklerine nasıl katkıda bulunduklarını görmelerine yardımcı olan organizasyonları kurar.

Bu güçlü yönlerden ve yeteneklerden nerede ve nasıl yararlanılabileceğini belirleyerek, yalnızca bireyler için değil, tüm kuruluş için büyüme ve gelişme için daha büyük fırsatlar yaratabilir. İşletmelerde yenilik ve yaratıcı büyüme ancak bireylerin yeteneklerini ve zamanlarını özgürce yönetmelerine izin verildiğinde gerçekleşebilir. Yetenek borsasında, güç bulucuları olan şirketler hayatta kalacaktır.