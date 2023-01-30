Yibitaş’tan klinker üretim hattını durdurma kararı

Yibitaş, üretim ve bakım için Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattını 30 Ocak 2023 ile 10 Nisan 2023 tarihleri arasında durdurma kararı aldı.

Şirket'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Üretim ve bakım planlamaları dahilinde, şirketimiz Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık olarak 2,5 (ikibuçuk) aylık bir süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. Üretim planlaması kapsamı neticesinde ve piyasa koşulları öngörüsü dahilinde anılan sürede klinker stoklarımız, çimento üretim ve satış ile klinker satış taleplerini karşılayacak seviyede olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla devam eden duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.