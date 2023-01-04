Yiğit Akü ihracata dönük batarya üretim kapasitesini 1 Gigawatt’a çıkarıyor

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Akü üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden Yiğit Akü, İstanbul Havalimanı’na özel yeşil enerji dönüşüm projesini 2023 yılında uygulamaya geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda havalimanında bulunan elektrikli araçlar için Lityum Akü Dönüşümünü gerçekleştirecek.

ASO 2. OSB’de bulunan 60 bin metrekarelik yeni üretim tesisinde ise lityum başta olmak üzere ileri batarya teknolojileri yatırımı hayata geçirilerek, ihracata dönük batarya paketi üretim kapasitesi 1 Gigawatt’a çıkarılacak.

Yiğit Akü Yönetim Kurulu Başkanvekili Mahmut Yiğit, temeli 1976 yılında atılan Yiğit Şirketler Topluluğu’nun faaliyetini; Yiğit Akü, Kudret Metal, Yiğit Makine ve Yiğitler Enerji olarak sürdürdüğünü söyledi. Sincan OSB’de otomotiv aküleri, endüstriyel aküler, lityum piller, plastik ürünler olmak üzere dört farklı fabrikada faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Mahmut Yiğit, yıllık 7 milyon adet akü üretim kapasitesiyle hizmet verdiklerini bildirdi.

1993’te Eskişehir’de 293 bin m2 alan üzerinde Kudret Metal atık akü geri kazanım tesisinin faaliyete başladığını dile getiren Yiğit, geri dönüşüm ürünler ve savunma sanayi alanında artan talebi karşılamak üzere 2017 yılında Bilecik ile Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde Yiğit Metal, Makine, Enerji, Kimya ve Savunma Sanayi A.Ş’nin faaliyete başladığını anlattı.

100’den fazla ülkeye ihracat

Akü sektöründe 6 yıl üst üste ihracat liderliğini yakaladıklarını ifade eden Mahmut Yiğit; Avrupa, Afrika, Asya, Amerika ve Ortadoğu’da yer alan 100’ün üzerindeki ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi. Yiğit Akü’ nün cirosunun yüzde 70’ini ihracattan sağladıklarını söyledi.

Mahmut Yiğit, Türkiye’nin onaylı ilk Ar-Ge merkezlerinden birisi olarak; MKEK, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ başta olmak üzere Türk ve dünya ordularının enerji ihtiyaçları konusunda çözüm ortaklığını sürdürdüklerini ifade etti.

İstanbul Havalimanı yeşil dönüşümüne katkı

Yiğit Akü olarak hem dünyada yeşil dönüşüme katkı sağladıklarını hem de üretim süreçlerinin dönüşümünü gerçekleştirdiklerini dile getiren Mahmut Yiğit, İstanbul Havalimanına özel yeşil enerji dönüşüm projesinin 2023’te uygulamaya başlanacağını kaydetti.

Bu kapsamda, havalimanındaki Buggy araçları için Lityum Akü Dönüşümünü gerçekleştireceklerini söyleyen Yiğit, proje kapsamında tasarım patenti Yiğit Akü’ye ait olan CHARGE-ION şarj istasyonunun kullanılacağını ifade etti.

2023’te mevcut yatırımlarına ilave olarak 4 milyon dolar tutarında yeni yatırımı hayata geçirerek yıllık lityum batarya paketi üretim kapasitesini 200 megawatt seviyesine çıkarmayı planladıklarını dile getiren Mahmut Yiğit,

“Devam eden yatırımlar kapsamında ise ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve İnşaatı devam eden 60.000 metre karelik yeni üretim tesisinde lityum başta olmak üzere ileri batarya teknolojilerine olan yatırımlarına devam edeceğiz. Böylece 1 Gigawatt üretim kapasitesine erişerek batarya paketlerini ihracat kanalları üzerinden tüm dünyadaki tüketicilere ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yiğit Akü olarak CO2 emisyonlarının azaltılması için büyük çaba sarf ederken, enerji verimliliğini çok önemsediklerinin altını çizen Yiğit, “Dünyada enerji üretimi, enerjinin aktarılması ve depolanması konusu, gelişen teknoloji ve sürdürülebilirlik politikalarının uygulanmaya başlaması ile yeniden ele alınmaktadır. Piller ve ileri teknoloji bataryalar, bugün olduğu gibi gelecekte de kritik noktalarda görev üstlenmeye devam edecektir. Diğer yandan dijitalleşme batarya sektörüne yeni açılımlar da kazandırmaktadır. Bu kapsamda pil, akümülatör, kurşun ve türevi ürünler ile ileri teknoloji batarya üretiminde ve ihracatında ülkemiz ve insanlarımız için değer üretmeye büyük bir azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.