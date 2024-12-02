Yiğit Akü ve Ganfeng LiEnergy sürdürülebilirlik alanında birlikte çalışacak

ANKARA (EKONOMİ)

Şirketten yapılan açıklamada, Ağustos ayında imzalanan çerçeve anlaşma ile iki şirketin enerji teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanındaki iş birliklerini güçlendireceği, Yiğit Akü'nün küresel enerji ekosistemindeki pozisyonunu güçlendirmesi ve sektördeki konumunu sağlamlaştırmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, “Yiğit Akü, Ganfeng LiEnergy ile yaptığı bu anlaşmanın ardından, enerji depolama alanındaki ürün ve çözümlerini daha da geliştirerek, Türkiye ve dünya çapındaki enerji altyapısı projelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, elektrikli araç pazarındaki potansiyel iş birlikleri ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar konusunda da önemli adımlar atılacaktır” bilgisi verildi.

İki şirketin işbirliğinin çerçevesinin endüstriyel zincirin güçlü yönlerini ve ekolojik kaynaklarını, Yiğit Akü'nün uzmanlığı ve uluslararası erişimi ile birleştirerek, her iki taraf için de çok sayıda yeni fırsat ve stratejik avantaj sunacağı belirtilen açıklamada, anlaşmanın imzalandığı Ağustos ayında, işbirliğini desteklemek üzere Çin Halk Cumhuriyet’inden hükümet temsilcilerinin de Türkiye’ye geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Yiğit Akü'nün bu iş birliği, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da kritik bir dönüşümün başlangıcıdır. Anlaşmanın temel hedeflerinden biri, enerji depolama teknolojilerinde daha verimli ve çevre dostu çözümler üretmektir. Bu da şirketin enerji geçişine katkıda bulunma ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlama hedefine ulaşmasını sağlayacaktır.”

Sürdürülebilirlik

Anlaşma ile yapılacak çalışmalarla Yiğit Akü’nün daha yeşil, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir üretim yapısına kavuşacağı ve küresel ekosistemde daha belirgin bir katkı vereceği kaydedildi. Verimlilik ve sürdürülebilirliği aynı anda sağlayan bir yaklaşım hedeflendiği belirtilen açıklamada, Ganfeng LiEnergy'nin ekolojik kaynaklarının Yiğit Akünün sektör tecrübesiyle yeni çözümler geliştirmeyi sağlaması beklentisine vurgu yapıldı.

Anlaşmanın sadece ticari bir ortaklık olmadığı, kapsayıcı yeni teknolojilerin geliştirilmesine de katkı vereceği kaydedilen açıklamada, “Bu iş birliği, özellikle yenilenebilir enerji çözümlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak, bu da enerji sektörünün geleceğini yeniden şekillendirecektir” denildi.

Anlaşmayla Yiğit Akü'nün, enerji depolama çözümleri konusunda kazandığı uluslararası prestij ve deneyimin daha da güçleneceği vurgulandı.