Yıldırım Kule Vinç, Türk ve Çinli iş ortaklarıyla İstanbul’da bir araya geldi

Research and Markets'in ağır inşaat malzemelerinin kaldırılması ve kolaylıkla taşınması için her inşaatta ihtiyaç duyulan vinçlerle ilgili hazırladığı raporun verilerine göre 2022'de 36,55 milyar dolar olan vinç pazarının 2027’ye kadar yüzde 4,7'lik yükselişle 46,08 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yıldırım Kule Vinç de 2022’de distribütörlüğünü üstlendiği Çin merkezli Dahan Teknoloji ve 80 iş ortağıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul Wish More Hotel'de bir araya geldi.

Söz konusu raporda, gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme, kentleşme ve ekonominin hızlı büyümesi, dünya çapında inşaat faaliyetlerine yönelik harcamaların artmasına katkıda bulunduğu yer alıyor. Sahadaki inşaat ekiplerinin güvenli çalışmaları ve minimum insan kaybı için vinçlerin tercih edildiğinin altı çizilen raporda, daha hızlı ve verimli malzeme taşıma için vinç kullanımının ve talebinin artmasının beklendiği belirtiliyor. Dünyanın önde gelen vinç üreticilerinden biri olan Çin merkezli Dahan Teknoloji ile büyük bir ticari işbirliği kurduklarını belirten Yıldırım Kule Vinç Yönetici Ortağı Haluk Yıldırım, "Türkiye Çin arasındaki ticari ilişkilerimizi, kule vinç sektörünün bu pazardaki yerini, ihtiyaçlarını, yeni üretimlerin sektörümüze kazandıracağı çözümleri konuşmak için 18 Ekim'de buluştuk." dedi.

“Hızlı ve güvenli inşaat sahaları için vinç çok önemli”

2022'de Çin'in en büyük vinç üreticilerinden Dahan Teknoloji ile bir distribütörlük anlaşmasına imza attıklarını söyleyen Yıldırım, “Çin ve Türkiye arasında kurduğumuz ticaret bağı her geçen gün büyüterek ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Çin ile ticaretimizi güçlendirmek ve bu önemli ilişki ağını kendimizi yenileyen stratejilerle geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz toplantıda vinç teknolojisinin son gelişmelerini konuştuk. Dahan Teknoloji bizlere en iyi ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıttı. ‘Sizi zirveye taşır’ mottosuyla 30 yılda biriktirdiğimiz tecrübemizle uluslararası işbirlikleri yaparak sektöre yeni bir soluk getirmeye devam ediyoruz. Sektörde artan ihtiyaçlara yönelik çözümlerin ölçeklendirilmesinde mühendislik ve tecrübemizi harmanladık. Vinç kurulumu, kiralama ve onarımı gibi hizmetler veriyoruz. Bunu 7/24 teknik destek, titiz işçilik ve iş güvenliği esaslarıyla destekliyoruz. Yeni teknolojilere anında benimseyerek hizmet skalamızı genişletiyor, böylece hızlı çözüm üretiyoruz. En iyi hizmeti ve en avantajlı fiyatları sunabilmek için süratle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

"Yeni başarılar elde etmeyi amaçlıyoruz”

İstanbul'da stratejik işbirliği ve marka tanıtım toplantısı düzenlediklerini belirten Dahan Teknoloji Pazarlama Müdürü Xihua Liu ise şunları kaydetti: “İstanbul’da teknoloji, ürün ve hizmet avantajlarımızı tam anlamıyla kullanarak, Yıldırım Kule Vinç ile stratejik işbirliğimizle yeni başarılar elde etmeyi amaçlıyoruz. Alanında profesyonel çalışanlarımızla şirketin gelişme durumuna, akıllı üretim seviyesine ve satış sonrası hizmet detaylarına odaklanıyoruz. Yıldırım Kule Vinç'in davetiyle 80'den fazla inşaat, makine endüstrisi profesyoneliyle gerçekleştirdiğimiz İstanbul'daki toplantımızda stratejik işbirliği madalyasını Yıldırım Kule Vinç'e takdim ettik. Dahan Teknoloji olarak yeni bir başlangıç kabul ettiğimiz bu toplantıyla Yıldırım Kule Vinç ile el ele vererek kazan - kazan sistemiyle İstanbul'un inşasına daha fazla katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.