Yıldırım Şirketler Grubu ve Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı’ndan kadın istihdamını artırma hedefi

EKONOMİ / KOCAELİ

Yıldırım Şirketler Grubu’nun bağışlarıyla kurulan Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı, sosyal sorumluluk çalışmalarını merkezine alan özel bir vakıftır. Yıldırım Şirketler Grubu, 56 ülkede 25 bini aşkın çalışanıyla, 9 farklı sektörde faaliyet gösteriyor ve sosyal sorumluluk bilinciyle topluma değer katan çalışmaları destekleme misyonu çerçevesinde hareket ediyor. Bu temel misyon doğrultusunda, Yıldırım Şirketler Grubu ile Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı, sürdürülebilir toplumsal refahın temel koşullarından olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadınların ekonomik olarak güçlenmelerine odaklanan çeşitli programları hayata geçiriyor. Son olarak teknoloji alanında çalışan kadın istihdamının düşük olmasının farkındalığı ile hazırlanan “Dijital Ekonomide Kadının Güçlenmesi, Elazığ 4.0” programı, 1 Mart 2024 tarihinde başlatıldı.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi iş birliği ile hayata geçirilen program Yıldırım Şirketler Grubu’na bağlı Eti Krom’un ev sahipliğinde, 5 Mart Salı günü Ramada Elazığ Oteli’nde gerçekleştirildi. Elazığ 4.0 programının hedefi ve ayrıntılarının kamuoyuna açıklandığı basın toplantısı, Elazığ Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Palu Kaymakamı Hulusi Teke ve programda eğitim alacak kız öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Eti Krom A.Ş. Genel Müdürü Tamer Adanır’ın yaptığı toplantıda, Yıldırım Vakfı Direktörü & YILDIRIM Grubu Pazarlama Grup Başkanı Zeycan Rochelle Yıldırım, Yıldırım Vakfı Operasyon Müdürü Pınar Türen, Yıldırım Grup CIO’su Ersel Karşal, Yıldırım Grup Öğrenme ve Yetenek Geliştirme Müdürü Arife Ceren Gürsoy, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar da birer konuşma yaptı.

“Türkiye’de toplam istihdamın sadece yüzde 30’unu kadınlar oluşturuyor”

Kadınların teknoloji sektöründe varlıklarını artırmak için bu programı çok önemsiyoruz diyen Yıldırım Vakfı Direktörü Zeycan Rochelle Yıldırım, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Vakıf olarak toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı altında, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının ekonomik olarak güçlenmesine yönelik çeşitli çalışmalara yoğunlaştıklarını vurguladı. Mevcut verilere göre Türkiye’de toplam istihdamının sadece yüzde 30’unu kadınların oluşturduğuna dikkat çeken Zeycan Rochelle Yıldırım, “Erkek egemen olan teknoloji sektöründe kadınların varlığının güçlendirilmesi için buradayız” diyerek, sözlerine şöyle devam etti: “Bu tarz projeler için genellikle Türkiye’nin batı bölgeleri seçilir ama biz özellikle Elazığ’ı seçtik. Çünkü burada harika bir potansiyel var. Kız öğrenciler öncelikle Eti Krom’da staj yapacaklar, sonrasında da proje eğitimlerine katılacaklar. Başarılı olanlara ise Yıldırım Grup bünyesinde iş olanağı sağlayacağız.”

“Kadınların teknoloji sektöründe güçlü şekilde varlık göstermeleri için programı oluşturduk”

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2023 raporuna göre Türkiye’nin, cinsiyet eşitliğinde 146 ülke arasında 129’uncu sırada bulunduğunu belirten Zeycan Rochelle Yıldırım, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdikleri önem çerçevesinde bu programı başlattıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: “Kadının ekonomik olarak güçlenmesine destek vermek, yaşadıkları pek çok sorunun çözümü için de önem taşıyor. Bu gerçekten hareket ederek, kadınların teknoloji sektöründe güçlü şekilde varlık göstermeleri için ilk adım olarak bu programı oluşturduk. Projenin başlangıç yeri olarak Elazığ’ı seçtik. Yıldırım Şirketler Grubu’nun bir parçası olan Eti Krom, Elazığ bölgesinin önde gelen ekonomik iştirakleri arasında. Yine Elazığ’da bulunan ve Türkiye’nin başarılı üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi’nin Teknoloji ve Mühendislik Fakülteleri ile iş birliği yaparak, kız öğrencilere bu programa katılma fırsatı sunduk. Güçlü iş birlikleri ve gönüllülük ilkesiyle hayata geçirilen Dijital Ekonomide Kadının Güçlenmesi, Elazığ 4.0 Programı’nın ülkemizin genç kadınlarının teknoloji sektöründe güvenle ilerlemelerine destek olacağına ve bu programı tamamlayan öğrencilerin, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacağına içtenlikle inanıyoruz. Yıldırım Şirketler Grubu olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız. İnanıyoruz ki toplumsal cinsiyet eşitliği sağlandığında daha kucaklayıcı ve adil bir dünya için önemli bir noktaya gelmiş olacağız.”

“Kadınlar teknoloji sektöründe kalsınlar istiyoruz”

Yıldırım Vakfı Operasyon Müdürü Pınar Türen ise, Elazığ 4.0 programının bir başka önemli yönünün, iyi yetişmiş öğrencilerin bölgelerinde kalarak kendi şehirlerinin kalkınması için çalışmaları olduğunun altını çizdi. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GYİAD) bir araştırmasına göre kadınların teknoloji sektörüne girmekte tereddütlerini olduğunu belirten Pınar Türen, “Biz bunu tersine çevirmek istiyoruz. Kendilerine güvensinler, iş hayatına güçlü bir başlangıç yapsınlar ve teknoloji sektöründe kalsınlar istiyoruz” diye konuştu. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar da YÖK rakamlarına göre yüksek öğretimde kız öğrenci sayısının 2024’te yüzde 51,8’e yükselerek erkek öğrenci sayısını geçtiğini belirterek, “Önceden kızlar daha çok eğitim, sağlık alanlarını seçerken artık üniversitede bilişim mühendisliğini tercih ediyorlar. Bu da sevindirici” diye konuştu. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel de projenin kız öğrencilerin teknoloji sektöründe varlıklarını artırmaları için önemine değinerek, “Elazığ 4.0 Projesinin kız çocuklarımız için verimli çıktılarla sonuçlanmasını ve kızlarımızın pek çok iş imkanı bulmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kız öğrenciler sektörün gerçek ihtiyaçları için donanımlı hale gelecek

Program kapsamında, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nin ve Mühendislik Fakültesi’nin 4. sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar arasından seçilen 17 kız öğrenci, sektörün gerçek ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan eğitim modülüne katılacaklar. Yıldırım Grup Bilişim Teknolojileri departmanının tecrübeli ekibi tarafından özel olarak hazırlanan eğitim programı, mühendislik eğitimi alan kadın öğrencilerin bilişim teknolojileri alanında iş dünyasının beklentilerine uygun olarak eğitim almalarını hedefliyor. Program kapsamında Yıldırım Akademi, Yıldırım Holding İK Departmanı ve Yıldırım Vakfı da öğrencilerin kariyer hayatlarında başarılarını artıracak İş Hayatına Giriş, Mülakat Teknikleri, İletişim Becerileri gibi dersler verilirken Yıldırım Vakfı da İngilizce konuşma dersleri verecek.

Dijital Ekonomide Kadının Güçlenmesi, Elazığ 4.0 Programı; kadın istihdamının düşük olduğu teknoloji alanında, kadınların iş hayatına güçlü bir başlangıç yapması için eğitim, staj ve istihdam desteği sağlamayı ve teknolojide kadın istihdamını artırmayı hedefliyor.

Dijital Ekonomide Kadının Güçlenmesi, Elazığ 4.0 Programı, Birleşmiş Milletler’in (BM) tüm dünyaya çağrısını yaptığı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumlu olarak hazırlandı. Proje, BM’nin belirlediği 17 hedeften “Yoksulluğa Son, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Amaçlar için Ortaklıklar” başlıklı hedeflerini kapsıyor. Proje, kadınların dijital ekonomide güçlenmesi, IT sektöründe kadın istihdam oranlarının artması hedefi doğrultusunda sürdürülebilir bir anlayışla ilerleyen yıllarda da devam edecek.