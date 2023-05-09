Yıldız Holding, çalışanlarını sürdürülebilir geleceğe hazırlıyor

Yıldız Holding, sürdürülebilirlik alanında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında Yıldız Holding çalışanlarının bilgi birikimlerini artırmak için Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Türkiye Ağı (SDSN Türkiye) iş birliğinde düzenlenen ‘Bu Dünya Bizim Sürdürülebilirlik Eğitim Programı’ tamamlandı.

Yıldız Holding bünyesindeki 17 farklı şirketten çalışanların katıldığı ve 12 hafta süren çevrimiçi eğitim programı, Yıldız Holding’in sürdürülebilirlik odak alanları ve stratejik hedeflerine göre özel olarak tasarlandı.

‘Sürdürülebilirlik Gündemi’, ‘Doğanın Geleceği’, ‘Paydaşlar ile Güçlenmek’ ve ‘Geleceğe İlham Vermek’ başlıklı dört modülden oluşan eğitim programı kapsamında çalışanlara Karbon Yönetimi, Su Yönetimi, Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Tarım, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık gibi konu başlıkları altında eğitimler verildi. 24 saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar başarı belgesi almaya hak kazandı.

“Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz”

Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, konuya ilişkin şunları söyledi: “Yıldız Holding olarak, dönüşümün bir parçası olmayı taahhüt ediyoruz. Bu dönüşümde başarılı olmak için önce kendimizden başlamalı ve hep beraber hareket etmeliyiz. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde yürütmeye çok önem veriyoruz. Yıldız Holding’de ‘Bu Dünya Bizim’ anlayışıyla sürdürülebilirlik yolculuğumuza devam ederken çalışanlarımızın da bu yöndeki yetkinliklerini daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik Eğitim Programı’na katılan çalışanlarımız Yıldız Holding’in temel sürdürülebilirlik yaklaşımına ve hedeflerine yönelik bilgi sahibi olurken, sürdürülebilirlik alanındaki en güncel gelişmeler ve farklı perspektiflerden yaklaşımlar konusunda geniş çerçevede bir eğitim alma imkanı buldular.”

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Türkiye YK Üyesi Dr. Tamer Atabarut ise, “Sektörünün öncülerinden olan Yıldız Holding’in ‘Bu Dünya Bizim’ anlayışı ile başlattığı dönüşüm kapsamında, Holding çalışanlarına yönelik özel olarak tasarlanan eğitimler ile kurumsal sürdürülebilirlik alanında vizyoner bir kimlik sağlamayı ve bu alandaki bilgi düzeylerine de katkı sağlamayı hedefledik.” diye konuştu.