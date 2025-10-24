Yıldız Holding, “Fısıldayan Duvarlar”ın ressamı Doğançay’ı özel söyleşiyle andı

Yıldız Holding, “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışı ve sanatı toplumla buluşturma gayesiyle Çamlıca Kampüsü’nde “Yıldızlı Sohbetler: Fısıldayan Duvarlar ile Sanatın İzinde” başlığıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali Atıf Bir’in üstlendiği söyleşide, belgeselin senaristi ve yönetmeni Eylem Kaftan ile Doğançay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Duran, sanatçının ilham dolu yaşamını ve belgeselin perde arkasını katılımcılarla paylaştı.

Söyleşide, 1929’da İstanbul’da doğan Burhan Doğançay’ın hukuk eğitimi almasına rağmen resim sanatına yönelmesi, New York’ta duvar motifleri çizerek başladığı kariyerinde Türkiye ve dünyanın en etkileyici ressamları arasında anılmaya başladığı süreç ile fotoğrafa olan ilgisi konuşuldu.

Söyleşide ayrıca, 1960’lı yıllarda New York’a göç eden Burhan Doğançay’ın, sanatın sokak duvarlarında en yoğun şekilde kendini ifade ettiği bir dönemde sanat yolunu bulmaya çalışmasını anlatan “Fısıldayan Duvarlar” belgeselinden kesitler de izlenirken, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker de belgeselde “Mavi Senfoni” eserinin Yıldız Holding koleksiyonuna dahil olma hikâyesini kendi anlatımıyla paylaştı. Belgeselde, 1960’lardan 2000’lere uzanan toplumsal değişim rüzgarları fonunda sanatçının 114 ülkede çektiği duvarların fotografik arşivi izleyicilerle buluşturuldu.

Mehmet Tütüncü: Mutlu Et Mutlu Ol anlayışımızla sanatı desteklemeye devam ediyoruz

Yaklaşık 2000 eserin yer aldığı Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda, Türk çağdaş sanatının çok kıymetli ustalarının eserlerine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü sözlerine şöyle devam etti: “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışımızla koleksiyonumuzdaki eserleri yıl boyunca Çamlıca kampüsümüzde kalıcı sergilerimizde sergiliyor, sanatı ve sanatçılarımızı farklı vesilelerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Koleksiyonumuzda pek çok kıymetli eseri bulunan dünyaca ünlü sanatçımız Burhan Doğançay’ın sanat yolculuğunu daha geniş kitlelere ulaştırmak için bugün gerçekleştirdiğimiz söyleşi de, ustaya bir saygı duruşu niteliğinde oldu. Yıldız Holding olarak sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanarak topluma katkıda bulunmaya, sanatı herkes için ulaşılabilir kılmaya devam edeceğiz.”

Yıldız Holding Koleksiyonu’nda Burhan Doğançay imzası

Yıldız Holding’in geleneksel ve çağdaş sanatın en seçkin örneklerini içeren yaklaşık 2 bin eserlik Sanat Koleksiyonu’nda, aralarında “Mavi Senfoni” eserinin de yer aldığı ressam Burhan Doğançay’a ait 23 eser bulunuyor. Ayrıca Burhan Doğançay imzalı 3 eser, Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis’in Londra Ofisi’nde sergileniyor.

Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’ndaki Burhan Doğançay imzalı eserlerden oluşan seçki, Çamlıca Kampüsü’ndeki Sergi Salonu’nda 17 Kasım 2025 tarihine kadar randevu alarak ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçiler, ünlü ressamın başyapıtlarından 2009’da koleksiyona dahil edilen Mavi Senfoni’nin yanı sıra Big Bucks, Escape Goat, La Cage Aux Folles ile Kurdeleler ve Walls Serileriyle Doğançay’ın derinlikli sanat anlayışına tanıklık edecek.