Yıldız Holding şirketlerinden enflasyonla mücadelede Ramazana özel indirimler

Yıldız Holding ve şirketlerinin; enflasyona mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören indirim kampanyası, bu yıl Ramazan ayında bir kez daha tüketicilerin yüzünü güldürecek.

Perakende sektörünün dev şirketleri ŞOK Marketler, Bizim Toptan ve SEÇ Marketler’in yanı sıra Ülker ve Kerevitaş ürünlerinin de yer aldığı yeni kampanya, tüm Türkiye genelinde milyonlarca kişiye avantajlı alışveriş imkânı sağlayacak.

Yıldız Holding ve şirketlerinin geniş tedarik zincirinde yer alan binlerce üreticinin de katkısıyla düzenlenen bu dev kampanyada, Ramazan ayı boyunca yüzlerce farklı gıda ve temel ihtiyaç ürünü yüzde 45’lere varan indirimlerle satışa sunuluyor.

“Ramazan ayında tüketicilerimizin yanında olmak istedik”

Yıldız Holding Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, holding çatısı altındaki gıda ve perakende şirketlerinin uzun yıllardır tüm Türkiye’ye kaliteyi ve ucuzluğu bir arada sunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “ŞOK Marketler, Bizim Toptan ve Seç Marketler gibi perakende şirketlerimiz uzun zamandır Türkiye’de fiyat istikrarını koruma adına önemli bir işlev üstleniyor. Aynı şekilde gıda ve atıştırmalık alanında da Ülker ve Kerevitaş gibi köklü şirketlerimizle vatandaşlarımıza uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz küresel enflasyon ortamında ürün fiyatlarımızı doğrudan etkileyen maliyet artışlarını, mümkün olduğunca tüketicilerimize yansıtmamak adına tedbirler alıyoruz. Bu yıl tedarikçilerimizin de destekleriyle yüzlerce farklı üründe indirime giderek, Ramazan ayında tüketicilerimizin yanında olmak istedik. Önümüzdeki süreçte de enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz.”