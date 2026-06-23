Yıldız Holding yapay zekâ dönüşümünü girişim ekosistemiyle buluşturuyor

Yıldız Holding, yapay zekâyı iş süreçlerinde ölçülebilir değer üreten ve kurumsal ölçekte sürdürülebilir çözümler geliştiren stratejik bir kaldıraç olarak konumlandırıyor. Bu strateji doğrultusunda oluşturulan Yapay Zekâ Yönlendirme Komitesi, Holding ve grup şirketlerini kapsayan bütüncül bir yapı kurarak yapay zekânın iş süreçlerine entegrasyonunu destekleyen platformları hayata geçiriyor.

Açık İnovasyon Programı kapsamında, tedarik zinciri ve operasyon, üretim, satış ve ticaret, pazarlama, finans, risk ve denetim ile insan kaynakları alanlarında yapay zekâ çözümleri geliştiren girişimler değerlendirilecek. Yapay zekâ ve veri odaklı ürün geliştiren, çözümlerini ticarileştirmiş veya ticarileştirmeye hazır, kurumsal müşterilerle çalışabilecek olgunluğa ulaşmış teknoloji girişimlerine açık olacak program; yenilikçi çözümlerin Yıldız Holding'in iş süreçlerinde somut uygulama alanı açmayı hedefliyor.

Girişim ekosistemiyle iş birliği

Yapay Zekâ Yönlendirme Komitesi liderliğinde hayata geçirilen Açık İnovasyon Programı kapsamında, Holding genelinde yürütülen yapay zekâ çalışmaları teknoloji girişimleriyle bir araya gelecek. Yıldız Holding'in teknoloji ve dijital dönüşüm vizyonunun önemli paydaşlarından Yıldız Tech ile girişim ekosistemi yatırımlarını yöneten Yıldız Ventures, programda aktif rol üstlenecek. Yıldız Ventures, bugüne kadar 28 girişim sermayesi fonu ve 10 teknoloji girişimine yatırım yaparak, 800'den fazla girişime dolaylı erişim sağlayan yatırım platformu olarak, program kapsamında girişimlerle Yıldız Holding şirketleri arasında stratejik bir köprü görevi üstlenecek.

Bu sayede yenilikçi çözümlerin gerçek iş ortamında test edilmesi ve ölçeklenebilir iş birliklerine dönüşmesi desteklenecek. Başarılı iş birlikleri uzun vadeli ticari ilişkilere dönüştürülmesi hedeflenirken, uygun görülen girişimler, Yıldız Ventures tarafından potansiyel yatırım fırsatları kapsamında da değerlendirilebilecek. Silikon Vadisi merkezli global inovasyon platformu Plug and Play ise programın global partneri olarak girişim keşfi, değerlendirme süreçleri ve global startup ağıyla programa destek verecek.

Yapay zekâ odaklı çözümler gerçek iş ihtiyaçlarıyla buluşacak

Program kapsamında farklı iş alanlarında verimlilik, öngörü, otomasyon, karar destek ve süreç optimizasyonu sağlayacak yapay zekâ çözümleri değerlendirilecek. Girişimlerin teknolojilerini büyük ölçekli kurumsal ekosistemde doğrulayabilecekleri ve iş etkisi oluşturabilecekleri yapılandırılmış bir inovasyon programı olarak tasarlanan bu süreçte; uygun bulunan girişimler, Yıldız Holding ve grup şirketleriyle çözümlerini gerçek iş ortamında test etme ve pilot uygulamaya dönüştürme fırsatı yakalayabilecek; başarılı çözümler uzun vadeli iş birliği ve ölçekleme potansiyeliyle ele alınacak.

Programa başvurular başladı

Yıldız Holding Açık İnovasyon Programı, yapay zekâ ve veri odaklı ürün geliştiren, ilk çalışan ürününü ortaya koymuş ve test etmiş, ticarileşmiş veya ticarileşmeye hazır, kurumsal müşterilerle çalışabilecek operasyonel ve teknik yeterliliğe sahip ölçeklenebilir çözümler geliştiren teknoloji girişimlerine açık olacak.

Programa başvurular 14 Ağustos 2026 tarihine kadar devam ederken; Eylül ayında ön değerlendirme ve kısa liste oluşturma süreci gerçekleşecek. Ekim ayında girişim görüşmelerinin ardından çözüm doğrulama ve pilot proje tasarım çalışmalarına geçilecek. Program, 2026 yıl sonunda girişimlerin çözümlerini ve iş birliği çıktılarını paylaşacakları Demo Day etkinliğiyle tamamlanacak.

Açık İnovasyon Programı Başvuru linkine bu adresten ulaşılabilir.