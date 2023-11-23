Yıldız Holding, yatırımcılarla buluştu

Yıldız Holding, halka açık şirketlerinin 2023 yılı dokuz aylık finansal performansına ilişkin ayrıntıları ‘2023 Yıldız Holding ve Halka Açık Şirketleri Analist & Yatırımcı Toplantısı’nda aktardı.

Finans paydaşlarının geniş katılımıyla İstanbul’da gerçekleşen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen etkinlikte Yıldız Holding’in halka açık şirketleri; Ülker Bisküvi, Kerevitaş, Şok Marketler, Bizim Toptan ve Gözde Girişim ile Penta Teknoloji’nin ilk 9 aylık finansal sonuçları hakkında bilgi verildi. Toplantı, Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik’in ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantıda konuşan Ertik, “Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan zorlu ve belirsiz süreçlere rağmen Holding ve şirketlerimizde odaklanma stratejimizin de katkısıyla finansal istikrarımızı koruyoruz. Holdingimiz ve şirketlerimiz, başarılı performanslarını istikrarlı ve sürdürülebilir bir temel üzerine inşa ederken, pazar dinamiklerine çevik bir şekilde adapte olma yeteneklerini güçlendiriyor. Diğer yandan, şeffaf yönetim anlayışımız doğrultusunda, paydaşlarımızla aramızdaki güçlü iş birliği ve diyalog ortamını bu toplantılar sayesinde interaktif bir iletişim süreciyle yönetiyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımız için değer üretmeye, ülkemiz ekonomisine katkı sunarken dünyada da yeni coğrafyalara yapacağımız yatırımlarla etkimizi büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.