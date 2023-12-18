Yıldız Holding'den enerji verimliliği projesi

Yıldız Holding, enerji verimliliğine yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi.

30 yıl önce Çankırı Çerkeş'te Avrupa'nın en büyük entegre et tesisi olarak kurulan ve 2013'te Yıldız Holding bünyesine katıldıktan sonra zengin ürün yelpazesiyle geniş bir tüketici kitlesine hitap eden Aytaç Gıda, yeni yatırımıyla elektrik tüketiminin daha fazlasını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak.

Yıldız Holding'in "Bu Dünya Bizim" yaklaşımıyla yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar yürüten Aytaç Gıda, Chint Group iştiraki Astronergy işbirliğiyle Çerkeş'teki fabrikasında kurulacak 6 MWp arazi tipinde Güneş Enerjisi Santrali projesi için anlaşma sağladı.

Yıldız Holding'in Çamlıca'daki kampüsünde düzenlenen imza töreninde, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Aytaç Gıda Murahhas Azası ve Genel Müdürü Erhan Çetin, Chint Group Yönetim Kurulu Başkanı Cunhui Nan, Uluslararası Yatırım Direktörü Sean Xu ve Chint-Astronergy Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Kaya yer aldı.

"Tüm ekosistemimiz ile dönüşmek hedefiyle yeşil enerji yatırımlarımıza hız verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Tütüncü, "Bu Dünya Bizim' yaklaşımıyla yeşil dönüşüm yolculuğumuza hız verdik. Tüm ekosistemimizle birlikte dönüşmek hedefiyle Yıldız Holding'de taahhütlerimizi somut aksiyonlarımızla destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tütüncü, bugüne kadar hayata geçirdiği başarılı enerji verimliliği uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen Aytaç Gıda'nın yatırımla "Net sıfır karbon" hedefine bir adım daha yaklaşarak tükettiği elektrikten daha fazlasını üretebileceğini aktardı.

Yap-işlet iş modeliyle hayata geçirilecek projenin yaklaşık 9 ayda bitirilmesinin planlandığını belirten Tütüncü, 2050'de tüm değer zincirlerinde net sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaşma yolculuklarına devam ettiklerini kaydetti.

Aytaç Gıda Murahhas Azası ve Genel Müdürü Çetin de ürünlerini geniş bir tüketici kitlesiyle buluştururken sorumlu üretime çok önem verdiklerini vurguladı.

Çetin, "Yenilenebilir enerjiyi kullanarak tüm elektrik ihtiyacını kendi karşılayan şirket olma hedefimiz doğrultusunda da bu yatırımı çok değerli buluyorum. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefimizle enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Chint-Astronergy Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Kaya da Türkiye pazarında faaliyet gösteren global bir enerji şirket olarak 140 ülkede yaklaşık 40 binin üzerinde çalışanıyla yenilenebilir enerji kullanmak isteyen müşterilerine her daim yenilikçi çözümler sunduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün Astronergy olarak gerçekleştirdiğimiz anlaşma kapsamında Aytaç'ın Çankırı'da bulunan tesisine 6 MWp gücünde arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali kurulum anlaşması imzalayarak Aytaç'ın yeşil dönüşüm yolculuğuna katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında, tüm testlerden başarıyla geçerek kalitesini tüm dünyaya kanıtlayan kendi üretimimiz olan güneş panelleri kullanılacaktır. Bu kapsamda gıda sektörünün öncü şirketlerinden biri olan Aytaç Gıda yaklaşık 9 ay sonra enerji ihtiyacını Astronergy güvencesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak, hem karbon emisyonunu hem de enerji maliyetlerini azaltmış olacak. Astronergy ve Aytaç Gıda arasında yapılan anlaşmanın ülkemize ve her iki şirkete de hayırlı olmasını dileriz."