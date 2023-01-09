Yıldız Holding'in cirosu 170 milyar TL

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, yılı tüm dünyada rekor bir büyümeyle kapattıklarını belirterek, "Henüz kesinleşmeyen rakamlara göre, 2022'nin tamamını kapsayan konsolide ciromuz 170 milyar TL'ye ulaşacak. Bu da önceki yıla oranla yüzde 70 büyüme anlamına geliyor" dedi.Tütüncü, 2022 değerlendirmelerini ve 2023 hedeflerini paylaştı.

Dünya ticaretinde yaşanan olumsuzluklar karşısında Türkiye'nin küresel öngörülerden daha yüksek seviyede bir büyüme sergilediğini dile getiren Tütüncü, Yıldız Holding'in de bu tabloyu destekler şekilde 2022'yi kapattığını söyledi.

Tütüncü, "Yıldız Holding, 75 bin çalışanıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen işveren markalarından biri olmayı sürdürürken, tüm dünyada rekor bir büyümeyle kapattı. Odaklı, vizyoner ve inovatif çalışmalarımız sonucunda, henüz kesinleşmeyen rakamlara göre, 2022'nin tamamını kapsayan konsolide ciromuz 170 milyar TL'ye ulaşacak. Bu da önceki yıla oranla yüzde 70 büyüme anlamına geliyor" diye konuştu.

Yıldız Holding'in ihracat konusunda da Türkiye'nin yüzünü güldürdüğünü aktaran Tütüncü, Türkiye'de üretip dünyanın dört bir yanına gönderdiğini bildirdi.

Tütüncü, holdingin ana faaliyet alanlarının gıda ve perakende olduğunu, enerjilerini ve projelerini ağırlıklı olarak bu alanlara yönlendirdiklerini ifade ederek, odaklandıkları alanlarda kaynak yaratmaya ve organik büyümeye devam ettiklerini vurguladı.

Şok ve Seç marketlerin sayısı 12 bin 200'ü aştı

Mehmet Tütüncü, gıda sektöründe Ülker'in yanı sıra McVities ve Godiva gibi küresel markalarla faaliyet gösterdiklerini anımsatarak, bu şirketlerin sadece Yıldız Holding için değil Türkiye için de global olarak iftihar edebilecekleri markalar olduğunu söyledi.

Perakendede ise Şok Marketler, Bizim Toptan ve franchising modelinde faaliyet gösteren Seç Market ile Türkiye genelinde kesintisiz büyüme kaydettiklerini dile getiren Tütüncü, "Bugün Şok Marketler'in mağaza sayısı 10 bini aşarken, Seç Market ağı 2022 yılının ilk 9 ayında 480 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 2 bin 200'ün üzerine çıkardı" diye konuştu.

Tütüncü, online perakendede CepteŞok ve E-star organizyonuyla bu alanda güçlü bir zemin oluşturduklarını, ayrıca girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim çatısı altında da büyüme potansiyeli gördükleri alanlara yatırım yaptıklarını anlattı.

11 ayda 11,2 milyar TL ihracat

Yıldız Holding CEO'su Tütüncü, holdingin sadece ciro açısından değil, istihdam ve ihracat açısından da kayda değer bir büyüme sergilediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bizim üretim ve AE-GE üssümüz. Buradaki fabrikalarımızda üretilen ürünler, dünyanın dört bir yanında 'Made in Türkiye' etiketiyle tüketicilerle buluşuyor. Bu tesislerimizde imal ettiğimiz ürünleri bilhassa Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'ya ihraç ediyor; böylece Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlıyoruz.

Kasım 2022 itibarıyla ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artış göstererek 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti. İhracat gücümüz sayesinde Türkiye’ye ekonomik katma değer kazandırmakla iftihar ediyoruz."

Tütüncü, istihdam konusunda da ciddi bir sorumluluklarının bulunduğunu ifade ederek, 75 bin çalışanın 12 bin 400'ünün yurt dışında olduğunu, yeni mağazalar açıldıkça istihdama katkılarının da arttığını anlattı.

Ülker, McVitie's ve Godiva gibi büyük markaları bir araya getiren pladis'in ciroda en büyük paya sahip olduğunu aktaran Tütüncü, 2022'nin 9 ayında pladis'in konsolide cirodaki payının yüzde 40'a ulaştığını bildirdi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, "2022 sonu itibarıyla daha önce kamuoyuna açıklanan beklentilere paralel olarak, Şok Marketler'de geçen yıla göre yüzde 100 +/- %5, Bizim Toptan'da yüzde 95, Ülker'de ise yüzde 110 büyüme tahmin ediyoruz” dedi.

2023 hedefi 250 milyar TL ciro

Mehmet Tütüncü, Kerevitaş'ın 2022'yi büyümede yeni bir rekorla kapatmayı hedeflediğini belirterek, ev dışı tüketim sektörünün öncü markalarından g2mEksper'in 2022'deki yüzde 120 seviyesinde başarılı ciro büyümesini bu sene de devam ettireceğini söyledi.

Bu senenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olması itibarıyla herkes için oldukça önemli olduğunu dile getiren Tütüncü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki dönem ülkemizin küresel arenada daha da güçlü konuma gelmesine katkıda bulunmaya, ihracat ve üretimle Türkiye'ye katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Bu yaklaşımla, 2023'te 250 milyar TL ciro ve yaklaşık 10 bin kişiye ilave istihdam amaçlıyoruz.

Hedeflediğimiz bu büyümenin sürdürülebilir olması yatırımlardan geçiyor. 2023'te Türkiye'deki yatırımlarımızı 2022'ye göre yüzde 76 artırarak 4,4 milyar TL'ye çıkarmayı planlıyoruz. Dünya genelinde yeni coğrafyalara yapacağımız yatırımlarla da Türk bayrağını yurt dışında daha çok sayıda fabrikada ve tesiste dalgalandırmak istiyoruz."