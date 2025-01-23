Yıldız Holding’in “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar”sergisi Şanlıurfa’da ziyarete açıldı

Yıldız Holding, sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide hüsn-i hat eserlerini Türkiye’nin farklı illerinde sergilemeye devam ediyor. Dahaönce “Konuşan Yazılar”adıyla,Bursa, Konya, Edirne ve Ankara’dayoğun ilgi gören sergiler düzenleyen Yıldız Holding, bu kez geleneksel İslam Sanatı’nın en güzel örneklerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisiniBursa ve Kayseri’nin ardındanŞanlıurfa’dasanatseverlerle buluşturdu. Her biri birbirinden kıymetli hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin yer aldığı sergi 23Ocak’taŞanlıurfa Arkeoloji Müzesi’ndeziyarete açıldı.Açılış töreniŞanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Alper Taş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Ağan’ınyanı sıraYıldız Holding’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın’ın katılımıyla gerçekleşti.

Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) gibi üstatlarile Hasan Çelebi (d. 1937), Ali Toy (d. 1960), Mehmed Özçay (d. 1961), Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatların eserlerinin yer aldığı Tarihin Akışında Meşhur HattatlarSergisi, 20 Şubat’a kadar haftanın her günü 9.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İbrahim Taşkın: Koleksiyonumuzdakieserleri Şanlıurfalılarla buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz

Yıldız Holding’in sanat koleksiyonunda yer alangeleneksel ve çağdaş sanat eserlerini toplumla buluşturma misyonunu sahiplendiklerini söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın,“‘Mutlu Et Mutlu Ol’anlayışımız doğrultusunda İstanbul Çamlıca’daki kampüsümüzde sergilenen, geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide örneklerinin bir arada olduğu Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nubugüne kadar binlerce sanatseverle buluşturduk. İslam Eserleri Koleksiyonumuzda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerini daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankarave Kayseri’de sanatseverlerin beğenisine sunmuştuk.Bugünde, Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar sergisini Şanlıurfa’nın kadim topraklarıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.Bu kıymetli eserlerin manevi zenginliğini paylaşmak üzere Şanlıurfalı sanatseverleri Arkeoloji Müzesi’ndeki sergimize davet ediyoruz” diye konuştu.