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Yıldız Holding,sanatla engelleri aşan bir hikayeye tanıklık etti

“Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışıyla tüm paydaşlarının mutluluğunu ve toplumsal faydayı hedefleyen Yıldız Holding çeşitlilik ve kapsayıcılık odağındaki etkinliklerinden bir yenisini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Yıldız Holding,sanatla engelleri aşan bir hikayeye tanıklık etti
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Engellilerin toplumsal yaşama etkin katılımı konusundaki farkındalığı artırmak hedefiyle Yıldız Holding’in Çamlıca kampüsünde düzenlenen “Sanatla Engelleri Aşmak” temalı etkinliğin konuğu, 60 yaşındaki sokak ressamı ortopedik engelli Halil Özuyanık oldu.

Sanatla engelleri aşan yaşam hikayesi ve sanat anlayışı

Engelleri sanatla aşan Ressam Özuyanık, sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören moderatörlüğündeki sohbette ilham veren yaşam hikayesini, sanat anlayışını ve eser üretim sürecini katılımcılarla paylaştı.  Özuyanık daha sonra, Holding çalışanlarının kara kalem portresini de çizdi. Söz konusu etkinliğe,Yıldız Holding’in üst düzey yöneticileri ile Yıldız Holding çalışanları katıldı.

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