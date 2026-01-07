Yıllık 5 milyon 200 bin metrekarelik üretim: Aluform Pekintaş vites büyüttü!

Yaklaşık 100 milyon metrekarelik üretim gücü ile panel çözümleri sunan Aluform Pekintaş, kapasite ve tedarik süreçlerinde büyümesini sürdürüyor. Yeni nesil panellerini tamamen Türkiye’de geliştirip üreten Aluform Pekintaş, Ar-Ge mühendisliği, formülasyon geliştirme, ham madde optimizasyonu, enerji verimliği gibi tüm kritik adımları yerli kaynaklarla yürütüyor.

2026’da ürün gamının genişletilmesi hedefleniyor

Talebe özel ürün geliştirmeyle üretimlerine devam eden Aluform Pekintaş, 2026 yılında ürün gamını genişleterek sürdürülebilir büyüme hedefini koruyor. Yüksek üretim kapasitesi, entegre tesis yapısı ve güçlü operasyonel disiplini sayesinde şirket, her yıl istikrarlı bir büyüme kaydediyor. '30 günde yaklaşık 30 fabrika' büyüklüğünde çözüm sunabilen devasa kapasitesiyle Aluform Pekintaş, her gün büyük ölçekli bir fabrika kurulumuna eşdeğer üretim gerçekleştiriyor. 120 bin metrekareyi aşan üretim gücüyle sektördeki yerini sağlamlaştıran şirket, artan taleplere kesintisiz yanıt vererek sadece 2025 yılı içerisinde 5 milyon metrekarenin üzerinde üretim başarısına imza attı. Bu başarıyı katlayarak sürdürmeyi amaçlayan Aluform Pekintaş, 2026 rotasını kapasite artışı ve yenilikçi çözümler olarak belirledi.

Taşyünü, poliizosiyanurat (PIR) ve poliüretan (PUR) dolgulu sandviç paneller olmak üzere müşterilerine sunduğu geniş ürün yelpazesiyle hem iç piyasada hem de ihracatta daha çok söz sahibi olmak için 2026 yılında da yerli üretim gücüne ve mühendislik kabiliyetine yatırımlar yaparak başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.