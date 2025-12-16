Yıllık e-ticaret hacminin yüzde 20'si kasımda gerçekleşti

2021 yılında kurulan; e-ticaret altyapısı, lojistik ve depolama süreçlerine yönelik uçtan uca fulfillment çözümleri sunan fiCommerce, indirim dönemi olan kasım ayı verilerini paylaştı. Kasım döneminde en çok sipariş alan kategori “hazır giyim” olurken, onu “ayakkabı”, “takviye gıda” ve “cilt bakımı” ürünleri izledi.

Kasım ayının en yoğun günü 28 Kasım oldu

fiCommerce'in verilerine göre kasım ayının en yoğun günü 28 Kasım oldu. Bu tarihte tek günde 66 bin 462 adet ürün sevk edilerek ayın en yüksek çıkış adedi yakalandı. Ay genelinde siparişlerin en çok yoğunlaştığı günler ise perşembe ve cuma olarak öne çıktı.



fiCommerce'in teknik operasyon verileri de yüksek hacimli dönemin performansını ortaya koyuyor. Ortalama bir siparişin sistemdeki entegrasyon süreçlerinden geçip fiplatform'a işlenme süresi 0,11 saniye olarak gerçekleşti.

fiCommerce Genel Müdürü Ozan Karaağaç, kasım ayı sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Kasım dönemi her yıl olduğu gibi 2025'te de e-ticaret için kritik bir performans sınavıydı. Yalnızca bir ayda yılın toplam sipariş hacminin yüzde 20'sine ulaşmak, müşterilerimize sunduğumuz operasyon kabiliyetinin ve ölçeklenebilir altyapımızın güçlü bir göstergesi. 28 Kasım'daki rekor çıkış gününde dahi tüm siparişleri kesintisiz şekilde yönetmemiz, teknolojik altyapımızın hızına ve güçlü ekibimize işaret ediyor. 2026'da da markalarımızın büyüme yolculuğuna aynı kararlılıkla eşlik etmeye devam edeceğiz.”