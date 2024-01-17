Yılmaz Sac, üretime yönelik yatırımlarına devam edecek

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren Yılmaz Sac, ileri seviye metal işleme teknolojilerine sahip makinaları bünyesine katarak, Kayseri ve civarındaki illere kaliteli ve hızlı hizmet verme noktasında öncü olmaya devam ediyor. Aynı zamanda bölgedeki sanayici ve imalatçılara sunduğu birçok ürün kalemi ile de üretimin ve gelişimin önemli bir oyuncusu olarak rol alıyor.

Kurulduğu 1962 yılından bu yana hem Kayseri’nin hem de Türkiye’nin önde gelen sac, profil ve yapısal çelik tedarikçileri arasında yer alan Yılmaz Sac’ın üçüncü kuşak yöneticisi Nuh Naci Hiçyılmaz, şirketin işletme felsefesinin sürekli yenilikçi yatırımlar üzerine kurulu olduğunu belirterek, orta ve uzun vade de ilave yatırımlarla müşterilerine hizmet vermeye devam edeceklerini paylaştı.

Metal işleme sektöründe sahip oldukları deneyim ve kalite anlayışıyla birçok sektördeki sanayi kuruluşlarına yüksek standartlarda hizmet verdiklerini paylaşan Nuh Naci Hiçyılmaz, “Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla müşterilerimizin üretim ve rekabet gücünü artırmak için adımlar atıyoruz. Türkiye’nin en hızlı ve kaliteli kesim yapabilen, dünyada da ilk kez önemli pek çok özelliği bünyesinde barındıran 15 kw lazer sac kesme makinasına ilave olarak 20 kw gücündeki makinayı da 2024 yılının ilk çeyreğinde bünyemize katıyoruz. Böylece hem firmamızın hem de paydaşlarımızın rekabet gücünü artırmış olacağız” diye konuştu.

“Yeni yatırım için uygun ortam çok önemli”

Sektörel anlamda da değerlendirmelerde bulunan Nuh Naci Hiçyılmaz, “Sanayiciler olarak üretmek ve ihracat yapmak zorundayız. Özellikle teknolojik gelişmeleri mutlaka takip etmemiz ve yeni yatırımlarla kendimizi güncellememiz gerekiyor. Yeni yatırımların hayata geçmesi için de uygun ortamın oluşması çok önemli. Ülke olarak içerisinden geçmekte olduğumuz sıkıntılı sürecin atlatılması için yatırım ve ihracata yönelik teşviklerin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu manada uygulanacak teşvik sisteminin ve finansman kaynağının daha uygun şartlarda sanayiciye sunulması büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.