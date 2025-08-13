Yılnak, Gökzirve Projesi ile Avrupa’dan çifte ödülle döndü

ANKARA (EKONOMİ)

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Gökzirve bölgesinde yürüttüğü yüksek irtifa lojistik operasyonunu tamamlayan Yılnak, aynı zamanda Avrupa’nın en prestijli taşımacılık ödüllerinden biri olan ESTA Awards of Excellence 2025’te “Safety and Training” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

728 tonluk yük mühendisliği operasyonu

Yılnak, Gökzirve Projesi kapsamında 728 ton ağırlığındaki ekipmanı, %28’e varan eğime sahip zorlu bir güzergâh üzerinden 2.250 metre rakıma başarıyla taşıdı. Projenin en dikkat çekici kısmı, 81 metre uzunluğundaki rüzgar türbini kanadının 32 kilometrelik dar ve engebeli yollardan hassas şekilde sevk edilmesiydi. Taşıma işlemleri deniz seviyesinden başlayan bir noktadan, yüksek rakımlı enerji santraline kadar titizlikle planlandı ve uygulandı.

Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, bu tür yüksek riskli projelerde mühendislik, saha disiplini ve detaylı planlamanın önemini vurgulayarak, “Zorlu arazi koşulları ve değişken hava şartlarını göz önüne alarak operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Bu süreç, yalnızca taşımacılık değil; aynı zamanda mühendislik kabiliyeti ve saha uygulamasının güçlü bir örneğidir,” dedi.

Operasyonda Faymonville 4 akslı TeleMAX kanat taşıyıcı, 12 akslı Goldhofer modüler dorse, 8 ve 6 dingilli lowbed treylerler ile üç adet 6x6 ağır hizmet çekicisi kullanıldı. Güzergâhta altyapı düzenlemeleri yapılarak taşımaya uygun hale getirilen yollar, operasyon tamamlandıktan sonra eski haline getirildi.

ESTA’dan birincilik ödülü

Yılnak’ın sahadaki başarısının temelinde, şirketin uzun vadeli vizyonuyla oluşturduğu eğitim odaklı insan kaynağı yaklaşımı yer alıyor. Bu strateji, Avrupa’nın önde gelen sektörel organizasyonlarından ESTA Awards of Excellence 2025’te “Safety and Training” kategorisinde birincilik ödülüyle taçlandırıldı.

“ESTA töreninde ödül alan tek Türk firması olmak bizim için ayrıca gurur verici,” diyen Ömer Gece, bu ödülün yalnızca operasyonel başarıyı değil; aynı zamanda eğitim, güvenlik ve kaliteye verilen önemin uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösterdiğini vurguladı.

Türkiye’den de ödül: “Yılın Lojistik Projesi”

Yılnak, Gökzirve Projesi ile yalnızca uluslararası arenada değil, Türkiye’de de önemli bir ödül kazandı. 10. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi kapsamında düzenlenen 9. Lojistikte Başarı Ödülleri’nde proje, “Yılın Lojistik Projesi” seçildi. Bu başarı, Yılnak’ın mühendislik temelli yaklaşımı ve operasyonel mükemmelliğinin sektördeki liderliğini bir kez daha ortaya koydu.