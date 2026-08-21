YILNAK, IC Transport 50 2026 Listesi’nde dünya 32’ncisi, Avrupa 6’ncısı oldu

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ANKARA(EKONOMİ)

Ağır ve özel taşımacılık ile kaldırma sektöründe faaliyet gösteren şirketleri küresel ölçekte değerlendiren IC Transport 50, şirketlerin operasyonel kapasitesi, ekipman parkı, gerçekleştirdiği projeler ve uluslararası faaliyetleri gibi kriterler üzerinden sektördeki konumlarını ortaya koyuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, YILNAK’ın listede elde ettiği yükseliş, şirketin uluslararası ölçekte büyüyen operasyonel gücünü ve ağır taşımacılık alanındaki rekabetçi konumunu ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, son yıllarda ekipman parkına yaptığı yatırımlar, operasyonel kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmaları ve farklı coğrafyalarda üstlendiği uluslararası projelerle büyümesini sürdüren YILNAK’ın, IC Transport 50 2026 listesinde 6 basamak yükselerek dünya genelinde 32’nci sıraya çıkarken, Avrupa sıralamasında ise 6’ncı sırada yer aldığı vurgulandı.

Ayrıca, YILNAK’ın önümüzdeki dönemde de ekipman yatırımları, operasyonel yetkinlikleri ve uluslararası projeleriyle büyümesini sürdürerek küresel sektördeki konumunu daha ileri taşımayı hedeflediğinin altı çizildi.