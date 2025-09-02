Yılnak, IC Transport 50 listesinde dünyanın en büyükleri arasında

ANKARA(EKONOMİ)

Yılnak’tan yapılan açıklamada, şirketin dünyanın önde gelen sektörel yayınlarından International Cranes and Specialized Transport (ICST) dergisinin her yıl yayınladığı IC Transport 50 listesinde resmi olarak dünya genelinde 38’inci, Avrupa’da ise 8’inci sırada yerini aldığı bildirildi.

1973 yılında kurulan ve Alp Özler Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yılnak, ağır nakliye alanında, yüksek kapasiteli özel taşıma projelerinde mühendis odaklı çözümler sağlıyor. Şirket; yenilenebilir enerji, inşaat, endüstri ve petrokimya sektörlerinde anahtar teslimi proje lojistiği hizmetleri sağlıyor.

Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, IC Transport 50 listesinde dünyanın 38. ve Avrupa’nın 8. büyük ağır nakliye firması olarak yer almanın sadece bir sonuç değil, şirketi global hedeflerine giden yolda önemli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Gece, bugün ulaşılan konumun, sahada özveriyle çalışan sürücülerden yük mühendislerine, ofiste görev yapan uzmanlardan uluslararası iş ortaklarına kadar tüm ekibin ortak başarısı olduğunu aktardı.

“Teknoloji ve insan kaynağına yatırım sürecek”

“Yılnak olarak vizyonumuz, sadece taşıma kapasitemizle değil; mühendislik kabiliyetimiz, yenilikçi yaklaşımımız ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerimizle de sektörümüzde farklılaşmak ve geleceğe yön vermektir” diyen Gece, önümüzdeki dönemde de teknoloji ve insan kaynağına olan yatırımların süreceği bilgisini verdi.

Türkiye’yi uluslararası arenada gururla temsil etmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Ömer Gece “Hedefimiz, Yılnak’ı global ölçekte ilk 20 firma arasına taşımak ve Avrupa’da liderliğe doğru istikrarlı adımlar atmaktır” dedi.

Gece’nin verdiği bilgilere göre Yılnak, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda Avrupa ve Orta Doğu pazarlarındaki varlığını güçlendirmeyi, İzmir merkezli enerji lojistiği yatırımlarını genişletmeyi ve sürdürülebilirlik odaklı mühendislik çözümlerini artırmayı planlıyor.