Yılport’tan Hırvatistan’a liman yatırımı

Aysel YÜCEL

İSTANBUL - Yıldırım Holding şirketlerinden Yılport, Hırvatistan'daki Sibenik Limanı'nın operasyonlarını devraldığını duyurdu. Limana yapılacak yatırımlarla Yılport, panamax boyutunda büyük gemilere hizmet verecek. Limanda Ro-Ro ve sıvı yük terminalleri de kurulacak.

Ülkenin ana gübre elleçleme limanı olarak faaliyet gösteren Sibenik Limanı, diğer kargoların yanı sıra ahşap ürünleri ve alüminyum da elleçliyor. Yılport, satın alma kapsamında ilave bir mobil liman vinci kurmayı, depolama kapasitesini artırmayı Panamax boyutuna kadar daha büyük gemilere erişim sağlamayı planlıyor. Liman şu anda 2.000 TEU'luk konteyner gemilerini elleçleyebiliyor. Şirket, terminalde konteyner operasyonlarının başlamasının ardından üçüncü mobil liman vincini kuracağını söyledi.

Yılport orta vadede 50 milyon Euro'luk bir yatırım stratejisinin parçası olarak Ro-Ro ve sıvı kargo hizmetleri için vermek için çalışma yapacak.

Sibenik Limanı, Zagreb'e 350 kilometre ve Zagreb'i Adriyatik Denizi'ne bağlayan karayoluna 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Terminalin Zagreb'e doğrudan demiryolu bağlantısı bulunuyor. Liman şu anda Hırvat ve Bosnalı dökme yük ve genel kargo müşterilerine demiryolu ve karayolu ağı bağlantıları ile hizmet sunuyor.

Limanın halihazırda 10 metre derinliğinde üç rıhtımı bulunuyor ve 50.000 tona kadar genel kargo gemilerine hizmet veriyor.

12 ülkede liman yatırımı

Yılport Holding’in portföyü; Türkiye’de 5, Portekiz’de 7, İspanya’da 2, İsveç’te 2, Peru’da 1, Malta’da 1, Norveç’te 1, İtalya’da 1, Guatemala’da 1 ve Ekvador’da 1 limandan oluşuyor. Türkiye’de Yılport Gebze, Rotaport, Solventaş ve Gemport şirkete ait limanlar arasında. Yılport, Malta’da Malta Freeport, İsveç’te Gävle ve Stockholm Nord, Norveç’te Oslo, İspanya’da Huelva ve Ferrol, Portekiz’de Aveiro, Leixões, Figueira Da Foz, Lizbon Liscont, Lizbon Sotagus, Setubal ve Tersado, Peru’da Paita, İtalya’da San Cataldo Konteyner Terminali, Guatemala’da Puerto Quetzal ve Ekvador’da Puerto Bolivar terminallerini bünyesinde bulunduruyor.

Yılport, bu yılın başında Gana'daki Takoradi Limanı'nı işletmek için de bir Mutabakat Zaptı imzalamıştı. Takoradi Limanı, Yılport'un Afrika’daki ilk yatırımı olacak. Hırvatistan’daki yatırımla birlikte Yılport’un liman yatırımına imza attığı ülke sayısı 12 ülkeye çıktı.

2025’te ilk 10’a girmeyi hedefliyor

Dünya çapında Yılport terminalleri konsolide olarak; 10 milyon TEU konteyner, 22 milyon ton kuru yük ve genel kargo, 2,15 milyon metreküp sıvı yük ve 1 milyon CEU araç elleçleme kapasitesine ulaştı. Şirket, 2025 yılında dünyanın en büyük 10 konteyner terminal operatöründen biri olmayı hedefliyor. YILPORT Holding Drewry 2022 sıralamasında, dünyanın en büyük 11. terminal terminal operatörü ünvanını almıştı.