Yönetim kurullarında yeni dönem: Bağımsız üyelik için sertifikalı hazırlık

Kurumsal yönetim artık yalnızca şirketlerin iç meselesi değil; finansmana erişimden sürdürülebilirlik performansına, risk yönetiminden yatırımcı güvenine kadar geniş bir etki alanına sahip.

Bu dönüşüm, özellikle bağımsız yönetim kurulu üyelerinin rolünü daha kritik hale getirirken, bu alandaki yetkinlik ihtiyacını da hızla artırıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından açılan “Bağımsız Yönetim Kurulu Sertifika Programı & Etkin Yönetim Kurulları” da tam bu ihtiyaca yanıt vermeyi hedefliyor.

Program, toplam 8 gün ve 40 saatlik yapısıyla yönetim kurullarının daha verimli, daha etkin ve daha çağdaş bir yapıya kavuşmasına odaklanıyor.

Küresel ölçekte şirketler artık yalnızca finansal performansla değil; risk yönetimi, stratejik yönetişim kapasitesi, teknolojiye uyum ve ESG başlıklarındaki hazırlıklarıyla değerlendiriliyor.

Bu da yönetim kurullarını daha aktif, daha donanımlı ve daha hesap verebilir yapılara dönüştürüyor. Program kapsamında yönetim kurullarının görevleri, yönetsel ve yasal gereklilikler, Türkiye ve dünyada son 20 yılda öne çıkan yönetim kurulu trendleri, teknoloji ve yapay zekânın yönetim yapıları üzerindeki etkisi, verimli kurul oluşturma yöntemleri ve etkin çalışma modelleri ele alınacak.

Akademi ve iş dünyası aynı çatı altında

Programın dikkat çeken yönlerinden biri, akademi ile iş dünyasını aynı çatı altında buluşturması. Eğitim kadrosunda Prof. Dr. Metin Ercan, Ümran Beba, Prof. Dr. Duysal Aşkun ve Dr. Türker Çelik yer alıyor. Program duyurusuna göre panellerde de iş dünyasından tanınmış üst düzey yöneticiler katılımcılarla buluşacak.

Bu yönüyle program, yönetim kurulu üyeliğini yalnızca deneyime dayalı bir pozisyon olmaktan çıkarıp, ölçülebilir yetkinlikler ve güncel iş dünyası ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilen profesyonel bir rol olarak yeniden tarif ediyor.

Eğitim içeriğinde teknoloji şirketlerinde yönetim kurulu yapılanması, bağımsız üyelerin rolü ve yasal sorumlulukları, strateji, risk yönetimi ve finansal karar süreçleri gibi başlıkların yer alması da bu dönüşümün kapsamını ortaya koyuyor.

Programın arka planında ise daha geniş bir yapısal ihtiyaç var. Son yıllarda kurumsal yönetim ilkelerinin sıkılaşması, uluslararası yatırımcı beklentilerinin artması ve sürdürülebilirlik eksenli raporlama yükümlülüklerinin genişlemesi, şirketleri sadece “bağımsız üye” arayışına değil, gerçekten bağımsız, donanımlı ve stratejik katkı sunabilen isimlerle çalışma ihtiyacına yöneltti.

Bu nedenle bu tür programlar yalnızca bireysel kariyer gelişimi açısından değil, şirketlerin karar alma kalitesi ve uzun vadeli rekabet gücü açısından da önem taşıyor.

Türkiye açısından bakıldığında tablo daha da anlamlı. Özellikle halka açık şirketler, aile şirketleri ve büyüme aşamasındaki girişimler için kurumsal yönetim kültürünün derinleşmesi artık bir tercih değil, rekabet koşulu haline geliyor.

Yönetim kurulları artık yalnızca kararları onaylayan yapılar değil; şirketlerin geleceğini, risk iştahını ve dönüşüm hızını belirleyen stratejik merkezler olarak görülüyor.

Bu merkezlerde görev alacak isimlerin yeni dönemin gerektirdiği bilgi ve yetkinliklerle donatılması, Türkiye ekonomisinin kurumsallaşma yolculuğunda kritik bir eşik niteliği taşıyor.