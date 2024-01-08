Yorglass’ta CEO değişikliği

Yorglass, üst düzey bir atama gerçekleştirerek yarım asırlık tarihinde yeni bir döneme girdi. Kariyer hayatında otomotiv, elektronik ve ticari soğutucu gibi birçok lokomotif sektörde önemli görevler alan Barış Karaadak, Yorglass’ın yeni CEO’su oldu.

Bayrağı Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar’dan alan deneyimli iş insanı Karaadak, görevine 1 Ocak 2024 itibariyle başladı. CEO’luk koltuğunu Karaadak’a devreden Yorgancılar ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak Yorglass’a stratejik kararlarda yol göstermeye devam edecek.

Türkiye’nin beş farklı şehrinde kurulu yedi tesisinde ürettiği inovatif ürünleri altı kıtada 60 ülkeye ulaştırarak ekonomi ve istihdama katkıda bulunan Yorglass’ta önemli bir atama gerçekleşti. Kariyer hayatında otomotiv, elektronik ve ticari soğutucu gibi birçok lokomotif sektörde önemli görevler alan Barış Karaadak, Yorglass’ın yeni CEO’su oldu. Bayrağı Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar’dan alan Karaadak, görevine 1 Ocak 2024 itibariyle başladı. CEO’luk koltuğunu Karaadak’a devreden Yorgancılar ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak Yorglass’a stratejik kararlarda yol göstermeye devam edecek.

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Karaadak, Mercedes Benz'de başladığı kariyerine Autoliv ve Aptiv'de devam etti. Metalfrio Solutions'da COO ve Coşkunöz Holding Metal Form Şirketi'nde Genel Müdür olarak büyük başarılar elde eden Karaadak şimdi ise bilgi birikimi ve deneyimi ile Yorglass'ın yarım asırlık başarı yolculuğuna önemli katkılar sunmaya hazırlanıyor.