Yörsan ve Keskinoğlu yeni ürünlerini Yerelİst’te tanıttı

EKONOMİ (BURSA) - Protein kaynaklı ürünler zincirinde yer alan yumurta, piliç eti, süt ve süt ürünlerinde önemli gıda markalarını bünyesinde barındıran Matlı; Yörsan’ın Susurluk Ayranı ve Keskinoğlu’nun yenilikçi ürünleriyle fuara damga vurdu. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Matlı’nın standını ziyaret ederek ürünler ve sektör hakkında bilgi aldı. İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere de standı ziyaret ederek Matlı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı’yla Matlı grubu, hedefleri ve ürünleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Gıda perakendeciliği alanında ulusal ve yerel zincirlerdeki satış ağını her geçen gün daha da yaygınlaştırdıklarını belirten Özer Matlı; “Keskinoğlu ve Yörsan markalarının grubumuza dâhil olmasından sonraki ilk fuarımıza katılıyoruz. Türkiye’nin ilk ve en büyük tam entegre tavukçuluk tesislerinde ürettiğimiz Keskinoğlu ürünlerimiz ve coğrafi işaretli süt ve süt ürünleri ile sektörde fark yaratan Yörsan lezzetlerimizle fuarda yer alıyoruz” dedi.