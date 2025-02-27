Yörsan’ın geleneksel lezzetleri Dubai Gulfood’la dünyaya açıldı

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri markalarından biri olan Yörsan, Dubai Gulfood 2025 Fuarı'na katılarak, geleneksel Türk lezzetlerini dünya çapında tanıtma fırsatı buldu. Matlı Şirketler Grubu, Dubai Gulfood’da iki markası Yörsan ve Keskinoğlu ile yer alarak perakende sektöründe iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Gulfood Fuarı’na ihracattan, satış pazarlamaya kadar alanlarında uzman ve deneyimli geniş bir ekip ile katılan Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda bu lezzetleri dünyaya ulaştıran gıda grubu olma yolunda adım adım ilerliyor.

Yörsan, fuarda yer alan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekti. Özellikle tava yoğurdu, kültürlü beyaz peyniri, ev tipi yoğurdu ve labne ile birlikte geleneksel Türk ürünleri, fuar katılımcıları tarafından büyük ilgi gördü. Yörsan'ın ürünlerini, Türk mutfağının en lezzetli örneklerini, yüksek kalite ve geleneksel üretim yöntemleriyle birleştirerek dünya sofralarına taşımayı hedefliyor.

“Matlı, Yörsan’ın değerli mirasına sahip çıktı”

Dubai Gulfood Fuarı’na katılan ve önemli görüşmeler gerçekleştiren Matlı Şirketler Grubu ve Yörsan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye’nin ilk tava yoğurdunu, yine ilk kültürlü beyaz peynirini ev tipi yoğurdunu ve yeni geliştirdikleri labne ile Yörsan’ın değerli mirasına sahip çıktıklarını ifade etti. Matlı, “Tarım ve hayvancılık alanında sahip olduğumuz 60 yıllık deneyimi, alanında ilklere imza atan, geleneksel lezzetleri günümüze taşırken, yenilikçi ürünleri ile dikkatleri üzerine toplayan Yörsan’ı geliştirmek üzere seferber ettik. 550 kişiyi istihdam ettiğimiz ve 2 milyar TL yatırım yaptığımız Yörsan, güçlenmeye ve gelişmeye devam ederek bizi gururlandıran bir marka oldu. Öyle ki, Yörsan ile dünya gıda devlerini buluşturan Dubai Gulfood Fuarı’na katılacak konuma geldik” dedi.

Yörsan Gulfood ile ihracat pazarını genişletti

3 yıl gibi çok kısa bir sürede hem yeniden üretime geçtiklerine hem de Yörsan ürünlerini birçok ülkeye ihraç etmeye başladıklarına dikkat çeken Özer Matlı, “2025 yılı için kendimize ihracat hedefi koyduk. Dubai Gulfood’a katılarak ekibimiz ile birlikte ihracat potansiyelimizi geliştirecek önemli adımlar attık. Dubai Gulfood’a 129 ülkeden 5 bin 500’den fazla şirket katıldı ve 1 milyondan fazla ürün sergilendi. Yörsan standımızda ağırlıklı olarak; Dubai-Katar-Suudi Arabistan-Özbekistan-Libya-Somali-Gana-Moritanya-Ürdün-Fas-Mısır-Irak-Singapur-Kuveyt gibi ülkelerden önemli alıcıları ağırladık ve yeni potansiyel pazarlara ulaşmak adına ilişkiler geliştirdik” şeklinde konuştu.