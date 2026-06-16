Yörüngede siber savunma dönemi: Lockheed Martin’den 514 milyar dolarlık dev uydu hamlesi

Uzay operasyonlarında dijital dönüşüm hız kazanırken, Pentagon'a bağlı Uzay Kuvvetleri milyar dolarlık büyük ölçekli modernizasyon projelerinde vites artırıyor. Yapılan en son bütçe duyurularına göre Lockheed Martin, yörüngedeki küresel konumlandırma ağını güçlendirecek iki yeni uzay aracının üretimi için resmi onayı cebine koydu. Bu hamleyle birlikte şirketin üretim bandındaki yeni nesil uydu taahhüdü de çift haneli rakamlara ulaşarak toplamda 14 adede yükseldi. Yakın gelecekte yörünge ömrünü tamamlayacak eski uyduların yerini alacak olan bu gelişmiş sistemler, askeri sahadaki sivil ve operasyonel unsurların yön bulma doğruluğunu kusursuz hale getirecek.

Elektronik harp tehditlerine karşı güçlü bir siber kalkan kuruluyor

Mevcut yörünge altyapılarına kıyasla çok daha dirençli bir dijital mimariye sahip olan bu uydular, muharebe alanlarındaki kritik bilgi akışını güvence altına alacak. Geliştirilen yeni nesil teknolojiler, özellikle sınır hatlarında sıkça karşılaşılan sinyal karıştırma ve siber saldırı girişimlerini tamamen etkisiz kılacak güçte yapılandırılıyor. Bölgesel askeri koruma konseptiyle donatılan bu araçlar, şifreli veri akışını kesintisiz olarak operasyon sahasına aktarabilecek. En ileri mühendislik teknikleriyle üretim hattına giren uyduların, küresel güvenlik risklerine anında yanıt verebilmesi adına planlanan süreler içerisinde yörüngeye fırlatılması hedefleniyor.

Askeri bütçelerin yeni rotası uzay savunma sistemleri oluyor

Son onaylanan ödeme kalemiyle birlikte, uzun süredir yürütülen askeri uydu programının toplam sözleşme büyüklüğü 4,68 milyar dolar seviyesine ulaştı. Doğrudan savunma fonları tarafından finanse edilen bu kritik projenin, uzay operasyonları komutanlığının denetiminde önümüzdeki yıllarda da genişleyerek devam etmesi bekleniyor. Jeopolitik rekabetin ve stratejik risklerin yeryüzünden çıkıp doğrudan uzay koridorlarına kayması, küresel güçlerin uydu tabanlı istihbarat ve erken uyarı sistemlerine yönelik bütçelerini çok daha agresif bir şekilde büyütmeye devam edeceğini gösteriyor.