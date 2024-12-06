Youthall Ceo’su Emre Aykan: Gençleri merkeze alan şirketler geleceğe adapte olabilecek

Halkbank, bu yıl ilkini düzenlediği GençİzZirvesi’nde Türkiye'nin önde gelen isimlerini gençlerle buluşturdu. Zirveye; Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Sn. Aşkın Bak’ın yanı sıra kariyer ve kişisel gelişim, inovasyon ve teknoloji, yapay zekâ ve gençlik, sürdürülebilirlik ile finansal okuryazarlık konularında alanında öncü isimler katıldı.

‘Gençleri şirketlerle buluşturuyoruz’

Zirvenin iletişim partneride olan Youthall’un CEO'su Emre Aykan, kariyer ve kişisel gelişim konusundaki deneyimlerini gençlerle paylaştı. 2014 yılında kurulan ve 1 buçuk milyonu aşkın genç kullanıcıyı şirketlerlebir araya getirenYouthall’un kuruluş hikayesine değinen Aykan,kariyer odaklı bir eko-sistem olarak diğer klasik istihdam platformlarından ayrıldıklarını belirtti. Platform ile şirketlerin en iyi yeteneklere ulaşmak için kendilerini daha iyi anlatabilmelerineve gençlerin hayallerindeki şirkete ulaşmakiçin kendilerini geliştirmelerine olanak sağladıklarını ifade etti.

Aykan, “Global araştırmalara göre, başarılı bir yetenek yönetimine sahip olmayan şirketler ciddi bir maliyet yüküyle karşı karşıya. Yanlış tercihler nedeniyle bir çalışanı değiştirmenin maliyeti o çalışanın yıllık maaşının iki katına kadar çıkabiliyor. Biz Youthall olarak geliştirdiğimiz insan kaynakları teknolojileri ile tek bir platform üzerinden tüm işe alım sürecinin yönetilmesini sağlayarak genç yetenekleri aradıkları iş fırsatlarıyla, işverenleri ise işlerine verimlilik kazandıracak yeni potansiyel çalışanlarıyla tanıştırıyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji ile aynı zamanda Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli kariyer platformu unvanına sahibiz” şeklinde konuştu.

'Sektöre yön veren araştırmalar yapıyoruz’

Youthall CEO’su Emre Aykan konuşmasında her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri gençlerin beklenti ve eğilimlerini ölçtükleri araştırmalarıyla sektör için önemli veriler sunduklarına ve insan kaynakları alanına yön verdiklerine dikkat çekti. Aykan, "Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla gençlerin sosyal, duygusal ve profesyonel beklentilerini analiz ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz araştırma sonuçları, gençleri merkeze alan ve onların ihtiyaçlarına uyum sağlayan kurumların geleceğe çok daha hızlı uyum sağlayacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.