Youthall, geleceğin kadın mühendislerine rehberlik edecek

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımına yönelik gerçekleştirilen çabalar giderek artıyor. Kadın mühendis sayısını artırmak ve kadınların iş hayatında yönetici pozisyonunda yer almasına yönelik hayata geçirilen projeler de kadınları mühendisliğe teşvik ediyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 2023 verilerine göre, Türkiye’de 24 odaya bağlı olarak 677 bin 242 mühendis görev alıyor. Bu rakamın 163 bin 29’unu ise kadın mühendisler oluşturuyor. Kadın mühendislerin 38 bin 12’si mimarlık, 19 bin 893’ü inşaat sektöründe hizmet veriyor. Gemi mühendisliği ise kadın mühendislerin en az olduğu alan olarak kayıtlara geçiyor.

Kariyer platformu Youthall, bu sene QNB Finansbank ana sponsorluğunda üçüncüsünü düzenleyeceği Woman in Engineering Career Summit ile kadınların mühendislik alanına olan katkılarını genç yeteneklere aktararak geleceğin kadın mühendislerine yeni ilham kaynakları yaratmayı hedefliyor. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin kadın mühendis yöneticilerinin yer alacağı zirve, 1-2 Şubat tarihlerinde online olarak düzenlenecek. Üniversitelerin mühendislik bölümünde eğitimine devam eden öğrenciler, yeni mezunlar ve ilham veren kadın yöneticiler ile bir arada olmak isteyen herkesin katılımına açık olan zirveye başvurular, 31 Ocak’a kadar Youthall’un internet sitesinden yapılabilecek.

Mühendis adaylarına yeni bakış açıları kazandırılacak

Ücretsiz düzenlenen zirve ile geleceğin kadın mühendis adayları arasında güçlü bir ağ oluşturmayı ve onların kariyer yaşamına katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyleyen Youthall Kurucu Ortağı Elis Yılmaz Aykan, kadın mühendislerin farklı bakış açıları ve yetenekleriyle mühendislik alanında çeşitlilik yarattığını kaydetti. Aykan, zirvede Akçansa, Alarko Carrier, AstraZeneca, BSH, Coşkunöz Holding, Enerjisa, Enerjisa Üretim, Henkel, Mercedes Benz-Türk, İnci Holding, Otokar, Siemens, Şişecam ve Unilever gibi alanında öncü şirketlerden ilham veren kadın mühendis yöneticilerinin Youthall’un çatısı altında genç mühendis adaylarına yeni bakış açıları kazandıracağını ifade etti.

“Yetenekli iş gücüne ulaşmak için kadın istihdamı önemli"

Türkiye nüfusunun yüzde 49’unu oluşturan kadınların iş yaşamında erkeklerden çok daha az yer aldığını kaydeden Aykan, şunları söyledi: “TÜİK’in İstatistiklerle Kadın 2022 Araştırması’na göre, 2021 yılında erkeklerin iş gücüne katılma oranı yüzde 70,3 iken, bu oran kadınlarda yüzde 32,8’de kaldı. Kadınların iş gücüne katılma oranı, eğitim seviyesine bağlı olarak artıyor. Okuryazar olmayan kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 12,8, lise altı eğitimli kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 25,3, lise mezunu kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 32,5, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 38,5 iken yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılma oranı ise yüzde 67,6’ya çıkıyor. Değişen yeni dünya düzeninde yetenekli insan kaynağına duyulan ihtiyaç, her geçen gün artıyor. Cinsiyet eşitsizliğinin iş gücüne etkisine dair ipuçları sunan bu veriler tersine çevrilebilir ve kurumsal şirketlerin katkılarıyla kadınların iş dünyasındaki temsilini güçlendirmek için teşvik edici olabilir. Yetenekli iş gücü ihtiyacını karşılamak için, kadınların iş hayatına katılımını ve her kademede temsilini güçlendirmenin anahtarı olan cinsiyet eşitliği konusunda şirketlere çok büyük görev düşüyor. Bu konunun dışında sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluğu odağımıza aldığımız Social Awareness Career Summit, teknolojide ve yazılım alanında gerçekleştirdiğimiz Tech Career Summit gibi etkinliklerimiz, farklı şirketlere dizayn ettiğimiz staj ve MT programları, sevilen markalardan sunduğumuz indirim kodları ve fırsatlar, kariyer tavsiyeleri ve çeşitli konularda oluşturduğumuz e-book’larımız ile genç kadınların yanında olmaya gayret ediyoruz."

Gençler ile öncü şirketler arasında köprü kuracak

Bu yıl QNB Finansbank ana sponsorluğunda üçüncüsü düzenlenen Women in Engineering Career Summit’te yine "Mühendislikte Kadın Liderliği" konusuna odaklanacaklarının altını çizen Aykan, “Kadın mühendisler arasında güçlü bir bağ oluşturmak amacından yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliğimizde, sunduğumuz başarı hikayeleriyle geleceğin genç kadın mühendislerine yeni ilhamlar yaratmayı başardık. Bu yıl da önceki deneyimlerimizden elde ettiğimiz geri bildirimleri dikkate alarak, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin kadın mühendis liderlerinin katılımıyla genç yeteneklere ilham vermeyi sürdüreceğiz. Şirketlerin mühendislik alanındaki çalışmaları, kurum kültürleri, iş ve staj imkanlarına kadar kapsamlı bilgilerinin genç yeteneklere ulaştırılmasında köprü görevi üstleneceğiz.” şeklinde konuştu.