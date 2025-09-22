YouTube, Türkiye’de uydu yayınını geride bıraktı

Avrupa'nın en büyük üç TV üreticisinden biri olan Vestel, sunduğu zengin platform seçenekleri ile tüketicilerine benzersiz bir televizyon izleme deneyimi sunuyor. Vestel IoT ekibinin elde ettiği verilere göre Türkiye’de televizyon izleme alışkanlıkları bu yaz itibarıyla tarihi bir değişim yaşadı. YouTube, Temmuz ve ağustos aylarında ilk kez uydu yayınlarını geride bıraktı ve toplam izlenme süresinde yüzde 43’lük paya ulaşarak yüzde 36’da kalan uydu yayınlarının önüne geçti. Bu gelişme, dijitalleşmenin bireysel izleme alışkanlıklarını da hızla dönüştürdüğünü gösteriyor.

Bu değişimde televizyon üreticilerinin rolü kritik. Vestel, kullanıcıların farklı beklentilerine yanıt vermek için geliştirdiği çoklu işletim sistemi stratejisiyle sektöründe öncü konumda yer alıyor. Vestel bu sayede yalnızca televizyon üreticisi değil, 'platformların platformu' olarak da dijital içerik ekosisteminin merkezinde yer alıyor. Tüketiciler, platform seçimi ve içerik arama deneyimini kolaylaştıran, kişiselleştirilmiş öneriler sunan ve farklı izleme alışkanlıklarına tam uyum sağlayan bir TV deneyimi yaşıyor.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Artık televizyon dünyası yalnızca bir ekranı değil, kapsamlı bir ekosistemi ifade ediyor. Vestel olarak bu dönüşümü erkenden görüp stratejimizi buna göre şekillendirdik ve bu ekosistemin güçlü oyuncularından biri haline geldik. Günümüzde televizyon deneyimini zenginleştiren en önemli unsur içerik ve platform çeşitliliği. Vestel, yerli bir üretici olarak dünya devleriyle iş birlikleri yapıyor, Avrupa’da büyüme hedefleyen birçok markanın da tercih ettiği bir ortak. Vidaa, Powered by TiVo, Fire TV, Roku ve Titan OS, Android TV, Google TV gibi farklı kullanıcı profillerine hitap eden platformlarımız sayesinde sektördeki liderliğimizi güçlendirirken; ürün yönetimi, AR-GE ve yazılım kabiliyetlerimizin ulaştığı yüksek seviyeyi de kanıtlıyoruz. YouTube’un uydu yayınlarını geride bırakması, televizyonun geleceğinin artık platformlarla şekilleneceğini açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

Televizyon dijital yaşamın merkezinde

Vestel’in IoT ekibi tarafından analiz edilen veriler, bu değişimin yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını gösteriyor. Uluslararası araştırma şirketi Nielsen’in 2025 verilerine göre YouTube, ABD’de üst üste üçüncü ay televizyon izlenme sürelerinde birinci sırada yer aldı. Avrupa’da da benzer bir dönüşüm gözleniyor. Geleneksel yayıncılığın payı her geçen yıl azalırken, kullanıcıların içerik seçme özgürlüğü ve kişiselleştirilmiş önerilere olan talebi artıyor.

Birleşik Krallık'ta da Ofcom verilerine göre YouTube, BBC dışında TV ekranında en çok izlenen platform haline geldi. İngiliz gençler arasında lineer yayınlar hızla geriliyor, günlük ortalama izlenme süresi her geçen gün düşüyor; YouTube özellikle genç nesil için ilk tercih konumunda. Türkiye’nin bu eğilime dahil olması, televizyonun artık yalnızca yayın yapan bir cihaz olmaktan çıkıp dijital yaşamın merkezinde konumlanan bir etkileşim alanına dönüştüğünün göstergesi.