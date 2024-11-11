Yüksek hızlı şarj istasyonu OtoPriz, Türkiye’nin her bölgesinde hizmete girdi

Eksim Holding, enerji dağıtımı ve yenilenebilir enerji üretimi yatırımlarıyla Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümünde öncü rol üstlenirken bu tecrübesini şimdi de elektrikli araç şarj istasyonu sektörüne taşıyor. Elektrikli araç ekosistemine güçlü bir giriş yapan Eksim’in yeni markası OtoPriz, Türkiye genelinde yüksek hızlı şarj çözümleri sunma hedefiyle erişim ağını hızla genişletmeye devam ediyor. Hakkâri’den Tekirdağ’a, ülkenin dört bir yanında kurduğu yüksek hızlı şarj istasyonlarında soket sayısı 250’yi aşan OtoPriz, bu alanda Türkiye’nin en büyük operatörü olmayı hedefliyor.

OtoPriz’in elektrikli araç sektöründeki yenilikçi adımlarını değerlendiren Eksim Holding İş Geliştirme Başkanı Mutluhan Oruncak, “Türkiye’nin her köşesinde elektrikli araç kullanıcılarına 7/24 kesintisiz ve güvenli hizmet sunmayı amaçlayan yaygın ve yüksek hızlı şarj ağımızı devreye aldık. Hedefimiz, bu altyapıyla Türkiye genelinde elektrikli araç kullanımını daha erişilebilir hale getirmek ve üstün bir kullanıcı deneyimi sunarak sektörün lider operatörü olmak.” ifadelerini kullandı.

İstasyonların yüzde 95’inde hızlı şarj hizmeti

Eksim olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdikleri yatırımlar ile sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünya için çalıştıklarını belirten Mutluhan Oruncak, “Elektrikli araç hızlı şarj istasyonu markamız OtoPriz ile hem karbon salımının azaltılmasına hem de çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Şu an 250 şarj soketinin bulunduğu bir altyapı kurmuş durumdayız ve bu altyapının yüzde 95’i yüksek hızlı şarj kapasitesine sahip.” bilgisini verdi. Yüksek hızlı ve çevre dostu şarj teknolojilerini ülke genelinde daha erişilebilir kılarak Türkiye’nin karbon net sıfır geleceğinde önemli bir rol üstlendiklerini dile getiren Oruncak, “Elektrikli araç kullanıcılarına en modern, çevre dostu ve yenilikçi şarj çözümlerini sunmaya kararlıyız.” açıklamasını yaptı.

Sektörde bir ilk: Mobil hızlı şarj istasyonu hizmeti

Elektrikli araç kullanıcılarının yolda kalma endişesini ortadan kaldıran ve sektörde ilk olma özelliği taşıyan OtoPriz Mobil Hızlı Şarj İstasyonu, İstanbul’daki müşterilerinin bulundukları lokasyonda hızlı ve pratik şarj hizmeti almasını sağlıyor.

7/24 müşteri desteği

OtoPriz mobil uygulaması, kullanıcılarına en yakın şarj istasyonuna yönlendirme seçeneği sunarken 7/24 müşteri desteği ve yenilikçi ürünleriyle ayrıcalıklı bir şarj deneyimi yaşatıyor. OtoPriz, sürekli kendini geliştiren bir anlayışla sadece bugünün değil, geleceğin de şarj deneyimini şekillendirmeyi hedefliyor.