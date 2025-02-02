Yükselen fiyatlar ve dönüşen trendler... Türkiye’deki konut piyasası nereye gidiyor?

İzmir son yıllarda göç alan şehirlerin başında gelmektedir. Özellikle Çeşme gibi turistik ve popüler bölgelerde konut talebi oldukça yüksektir. Bu bölgelerdeki fiyat artışı, göç hareketi ve artan yaşam standardıyla paralel olarak hız kazanmıştır. İzmir’deki konut fiyatları arz ve talep yetersizliğiyle birleşince fiyatlar adeta tavan yapmıştır.

Ankara’da fiyatlar yükseliyor, diğer şehirlere kıyasla daha uygun

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerle kıyaslandığında hala daha uygun fiyatlarla konut alabileceğiniz bir şehirdir. Ancak, yeni projelerin azalması ve talebin artmasıyla, 2025 ve sonrasında Ankara’da da fiyatların yükselmesi beklenmektedir. Özellikle konut isteği daraldıkça, başkentteki fiyat artışlarının hızlanması mümkün görülmektedir.

Dünya genelindeki konut fiyatları

Küresel düzeyde inşaat sektöründe dikkat çeken gelişmeler yaşanmaktadır. Çoğu ülkede konut fiyatları yükselirken, bazı ülkelerde ise düşüşler söz konusudur. Bu değişen trendlerin Türkiye’ye etkisi ve dünya genelindeki fiyat gelişmeleri hangi yöne gitmektedir?

Fiyatların yükseldiği ülkeler; Hollanda, Kanada, Brezilya ve Meksika

‘’Fitch Ratings’’ Kredi Değerlendirme Kurumu’nun 2025-2026 tahminlerine göre, konut fiyatlarının en fazla artacağı ülkeler arasında Hollanda, Kanada, Brezilya ve Meksika bulunmaktadır. Bu ülkelerde, talebin arzı aşması ve enflasyon kaynaklı artan inşaat maliyetleri, fiyat artışlarını tetiklemektedir. Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde ilk ev sahiplerine yönelik hükümet destekli planlamalar yapılmaktadır. Buradaki amaç konut fiyatlarını dengelemektir.

Çin ve Fransa’da fiyatların düşüşe geçmesi bekleniyor

Çin, dünya genelinde en büyük konut piyasalarından birine sahip olmasına rağmen, burada fiyatların düşmesi beklenmektedir. 2025 yılında Fransa’da konut fiyatlarının düşmesi öngörülmekte ancak 2026’da toparlanarak eski seviyelerine ulaşması beklenmektedir. Bu durum, ekonomik dalgalanmalardan ve artan talepten kaynaklanmaktadır.

2024 yılında Türkiye’deki yabancı yatırımcıların düşüşü

Türkiye'deki yabancı yatırımcıların ilgisi son yıllarda önemli bir düzeye gelmiştir. Ancak 2024 yılında yabancı yatırımcıya satışta ciddi bir düşüş görülmektedir. 2018-2023 yılları arasında yıllık 40-60 bin konut satışı gerçekleşirken, 2024’te yalnızca bu rakam 22 bin civarında gerilemiştir. Fiyat artışları ve dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yabancı yatırımcı sayısında azalma görülmüştür.

Türkiye’nin değeri ve fiyat artışları

Türkiye, global konut piyasasında değer kazanma yolunda hızla ilerlemektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ciddi fiyat artışları yaşanırken, bazı bölgelerde ise fiyatlar düşüşleri görülmektedir. Örneğin, Antalya, Burdur, Isparta gibi illerde fiyatlar yüzde 14,9’a kadar düşerken, Balıkesir, Çanakkale ve Bingöl gibi illerde ise yüzde 40’lara varan artışlar gözlenmiştir.

Türkiye’deki konut piyasasında fırsatlar ve zorluklar

Türkiye, artan konut talebi, göç hareketleri ve devletin sağladığı desteklerle birlikte konut piyasasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak, globaldeki fiyat artışları ve ekonomik belirsizlikler, piyasayı olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat artışları devam ederken, diğer şehirlerde ise yatırımcılar için fırsatlar olabilir. Türkiye, sunduğu avantajlı fırsatlar ve devlet destekleriyle konut sahibi olmak isteyenler için cazip bir pazar olmaya devam etmektedir.

Genç çiftlere özel fırsatlar

Türkiye’de konut piyasasına yönelik önemli bir adım daha atılmaktadır. Sosyal konut projesi ile genç çiftler ve dar gelirli aileler için devletin sağladığı konut destek projesi, ilk evini alacaklara büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu kapsamda, ilk evini alacaklar için %10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca, hane gelirinin 45 bin TL’yi aşmayan aileler için uygun finansman seçenekleri de gündemdedir.