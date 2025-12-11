Yunan devi Titan, Türk şirketini satın aldı

Yunanistan merkezli çimento devi Titan, Traçim Çimento’nun tamamını satın almak üzere yaklaşık 190 milyon dolarlık anlaşma yaptığını duyurdu.

50 milyon doların üzerinde katkı sağlaması bekleniyor

Titan'ın yaptığı açıklamaya göre işlemin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenirken, satın alınan fabrikanınsatışlara 140 milyon doların üzerinde, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâra (FAVÖK) 50 milyon doların üzerinde katkı sağlaması ve hisse başına kârlılığın artmasını beklediğini belirtti. Kırklareli'de bulunan Traçim fabrikasının, açıklamaya göre yaklaşık 2,5 milyon ton çimento üretim kapasitesi bulunuyor.