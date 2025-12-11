  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Yunan devi Titan, Türk şirketini satın aldı
Takip Et

Yunan devi Titan, Türk şirketini satın aldı

Yunanistan merkezli çimento üreticisi Titan, Traçim Çimento'nun tamamını yaklaşık 190 milyon dolara satın almak için anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunan devi Titan, Türk şirketini satın aldı
Takip Et

Yunanistan merkezli çimento devi Titan, Traçim Çimento’nun tamamını satın almak üzere yaklaşık 190 milyon dolarlık anlaşma yaptığını duyurdu.

50 milyon doların üzerinde katkı sağlaması bekleniyor

Titan'ın yaptığı açıklamaya göre işlemin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenirken, satın alınan fabrikanınsatışlara 140 milyon doların üzerinde, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâra (FAVÖK) 50 milyon doların üzerinde katkı sağlaması ve hisse başına kârlılığın artmasını beklediğini belirtti. Kırklareli'de bulunan Traçim fabrikasının, açıklamaya göre yaklaşık 2,5 milyon ton çimento üretim kapasitesi bulunuyor.

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve iki şüpheli adliyeye sevk edildiŞarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve iki şüpheli adliyeye sevk edildiGündem

 

Site aidatları 62 bin TL’yi aştı: İşte İstanbul'da aidatların en yüksek ve en düşük olduğu ilçelerSite aidatları 62 bin TL’yi aştı: İşte İstanbul'da aidatların en yüksek ve en düşük olduğu ilçelerEkonomi

 